Leslie: Mujer Embarazada Fue Asesinada en Ciudad Juárez para Extraer a su Bebé; Esto se Sabe

El 17 de julio de 2025, Leslie G. C., de 20 años y con siete meses de embarazo, desapareció tras recibir un mensaje en redes sociales con un número telefónico para cobrar un dinero, cuyo origen su familia desconocía. Desde ese día no se supo nada de su paradero.

Días después, la Fiscalía General del Estado contactó a la familia, sin embargo, no fue sino hasta el 25 de julio del presente año cuando confirmaron a la madre de Leslie que había sido localizada sin vida.

Leslie fue Encontrada en el Patio de una Casa

De acuerdo con las investigaciones, el cuerpo de Leslie fue enterrado en una vivienda del fraccionamiento Portal del Roble en Ciudad Juárez, tras haberle practicado una cesárea clandestina para extraer a su bebé. El menor presuntamente sería traficado a otro país, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Olivia Aguirre, asesora jurídica del caso, señaló que el modus operandi de los responsables consistía en extraer al bebé y posteriormente ofrecerlo a parejas homoparentales en Estados Unidos, por un costo aproximado de 250 mil pesos, cantidad que ya incluía el traslado del menor al vecino país.

Ya previamente esos niños tienen un costo de alrededor de 250 mil pesos. ¿Qué hacen? Sacan al bebé del vientre, asesinan a la madre, la entierran y, pues, el bebé, en este caso, no alcanzó a ser trasladado a Estados Unidos. Pero el modus operandi de estas personas era ese: sacaban al bebé y luego lo ofrecían a parejas homosexuales en Estados Unidos.

“La Diabla” detenida por el Feminicidio de Leslie

Por estos hechos, Martha Alicia M. A., alias “La Diabla”, fue detenida por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa contra el recién nacido. Las indagatorias señalan que “La Diabla” llevó al bebé a una clínica en Paseos de Zaragoza, donde el personal detectó que no era su hijo y avisó a las autoridades, lo que permitió su arresto.

De acuerdo con una fuente cercana a la investigación, una menor de apenas 16 años fue quien realizó la cesárea por órdenes de “La Diabla”, quien a su vez recibía instrucciones desde el interior del Cereso Estatal 3. En ese penal se encuentra recluido su hijo, identificado con el sobrenombre de “Max”, y su pareja sentimental, conocida como “El Feto”.

¿Cuál es el Estado de Salud del Bebé de Leslie G. C.?

El bebé presentó complicaciones respiratorias debido a que nació con apenas siete meses de gestación. Fue trasladado al Hospital Infantil, donde permanece internado y sin poder recibir visitas de su abuela, según confirmó la asesora jurídica del caso.

Él aún está en el Hospital Infantil. No se lo han entregado a la víctima indirecta, que es la abuela. Estamos a casi mes y medio y ella no ha podido ver a su nieto.

Familiares exigen acelerar las pruebas de ADN para confirmar el parentesco y que el menor pueda ser entregado, ya que actualmente se encuentra bajo resguardo del DIF.

Por otro lado, las autoridades municipales aseguraron que no existen reportes de más casos similares en la ciudad.

Nosotros no creemos que se esté llevando a cabo esa situación. Ojalá así sea. No teníamos un dato de esta naturaleza, pero estamos revisando el tema y, sobre todo, manteniendo una comunicación estrecha con la Fiscalía del Estado para rescatar cualquier información que surja, señaló César Omar Muñoz, secretario de Seguridad Pública Municipal.

Vinculan a Proceso a "La Diabla" en Ciudad Juárez por Presunto Feminicidio

Historias recomendadas: