Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja un Hombre Muerto y una Mujer Herida

Durante la mañana de este viernes 26 de septiembre de 2025, una pareja fue atacada a balazos en calles de la colonia Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez, lo que dejó como saldo un hombre sin vida y una mujer herida.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tabaco y Panamá, cuando sujetos armados abrieron fuego contra la pareja, dejando al hombre tendido sobre el asfalto y a la mujer lesionada.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Guardia Nacional para asegurar el área, mientras que personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) inició con el procesamiento de la escena. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la mujer, quien fue trasladada en código rojo a un hospital cercano.

Ataque Armado Ocurrió Cerca de una Cámara de Videovigilancia

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este hecho; sin embargo, los primeros informes indican que el ataque ocurrió a una cuadra de donde se encuentra una cámara de videovigilancia, la cual podría ayudar a identificar a los responsables. De igual manera, se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades puedan brindar más información respecto a lo ocurrido.

