Frente Frío 4 Traerá Lluvias y Fuertes Vientos en Chihuahua; Protección Civil Emite Alerta
La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre lluvias y rachas de viento que superarán los 55 km/h en municipios de Chihuahua.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana, del 26 al 28 de septiembre, se esperan lluvias y vientos fuertes en gran parte del estado, debido a la interacción del frente frío número 4 con el monzón mexicano, un canal de baja presión y humedad proveniente del océano Pacífico.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones serán de moderadas a fuertes en municipios como:
- Ascensión
- Buenaventura
- Morelos
- Guadalupe y Calvo
Mientras que se prevén chubascos de dispersos a moderados en los municipios de:
- Ciudad Juárez
- Ahumada
- Janos
- Casas Grandes
- Nuevo Casas Grandes
- Galeana
- Madera
- Guachochi
- Cuauhtémoc
- Chihuahua
- Delicias
- Jiménez
También habrá lluvias aisladas las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en:
- Guadalupe
- Práxedis G. Guerrero
- Gómez Farías
- Parral
- Camargo
- Coyame
- Ojinaga
- Manuel Benavides
CEPC advirtió sobre rachas de viento y temperaturas
La CEPC advirtió que las rachas de viento podrían superar los 55 km/h en Ahumada y Ascensión, los 50 km/h en la región del Conchos, y los 45 km/h en Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, con riesgo de tolvaneras, caída de árboles y reducción de visibilidad en caminos rurales.
En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente frío a fresco en la Sierra Tarahumara, con mínimas de entre 5°C y 12°C en municipios como Guachochi, Balleza, Bocoyna, Maguarichi y Batopilas. Para zonas urbanas, las mínimas oscilarán entre 13°C y 16°C en Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, y de 17°C a 19°C en Ciudad Juárez y Ojinaga.
Las máximas alcanzarán hasta 33°C en Ciudad Juárez, Delicias, Camargo y Ojinaga, mientras que en la Sierra se mantendrán entre 19°C y 24°C. Durante la noche del viernes y madrugada del sábado se espera un descenso térmico con temperaturas de entre 8°C y 14°C en la región serrana y de 18°C a 22°C en zonas urbanas.
¿Cuáles son las recomendaciones para la población?
La CEPC exhortó a la ciudadanía a tomar las siguientes recomendaciones:
- Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas
- No cruzar cauces o arroyos crecidos
- Asegurar techos y objetos expuestos al viento
- Mantenerse informada a través de canales oficiales
