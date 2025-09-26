Frente Frío 4 Traerá Lluvias y Fuertes Vientos en Chihuahua; Protección Civil Emite Alerta

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana, del 26 al 28 de septiembre, se esperan lluvias y vientos fuertes en gran parte del estado, debido a la interacción del frente frío número 4 con el monzón mexicano, un canal de baja presión y humedad proveniente del océano Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones serán de moderadas a fuertes en municipios como:

Ascensión

Buenaventura

Morelos

Guadalupe y Calvo

Mientras que se prevén chubascos de dispersos a moderados en los municipios de:

Ciudad Juárez

Ahumada

Janos

Casas Grandes

Nuevo Casas Grandes

Galeana

Madera

Guachochi

Cuauhtémoc

Chihuahua

Delicias

Jiménez

También habrá lluvias aisladas las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en:

Guadalupe

Práxedis G. Guerrero

Gómez Farías

Parral

Camargo

Coyame

Ojinaga

Manuel Benavides

CEPC advirtió sobre rachas de viento y temperaturas

La CEPC advirtió que las rachas de viento podrían superar los 55 km/h en Ahumada y Ascensión, los 50 km/h en la región del Conchos, y los 45 km/h en Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, con riesgo de tolvaneras, caída de árboles y reducción de visibilidad en caminos rurales.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente frío a fresco en la Sierra Tarahumara, con mínimas de entre 5°C y 12°C en municipios como Guachochi, Balleza, Bocoyna, Maguarichi y Batopilas. Para zonas urbanas, las mínimas oscilarán entre 13°C y 16°C en Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, y de 17°C a 19°C en Ciudad Juárez y Ojinaga.

Las máximas alcanzarán hasta 33°C en Ciudad Juárez, Delicias, Camargo y Ojinaga, mientras que en la Sierra se mantendrán entre 19°C y 24°C. Durante la noche del viernes y madrugada del sábado se espera un descenso térmico con temperaturas de entre 8°C y 14°C en la región serrana y de 18°C a 22°C en zonas urbanas.

¿Cuáles son las recomendaciones para la población?

La CEPC exhortó a la ciudadanía a tomar las siguientes recomendaciones:

Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas

No cruzar cauces o arroyos crecidos

Asegurar techos y objetos expuestos al viento

Mantenerse informada a través de canales oficiales

