Hallan Cuerpo de un Hombre Dentro de una Carretilla en Ciudad Juárez

La madrugada de este sábado, vecinos del fraccionamiento Las Haciendas alertaron a las autoridades tras descubrir un bulto sospechoso abandonado en la vía pública, el cual resultó ser el cuerpo sin vida de un hombre.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Hacienda de Santa Gertrudis y Hacienda Poniente, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) confirmaron que una persona sin vida se encontraba dentro de una carretilla.

Te podría interesar: Localizan Sin Vida a Hombre Dentro de un Motel de Ciudad Juárez

La víctima estaba envuelta en una cobija y cubierta con un colchón

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo estaba envuelto en una cobija y cubierto con un colchón, aparentemente con la intención de ocultarlo durante su traslado. Sin embargo, uno de los pies quedó al descubierto, lo que permitió a los residentes notar la presencia del cuerpo y dar aviso inmediato al número de emergencias 911.

El área fue resguardada por elementos de la Policía Municipal, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo el levantamiento de evidencias para abrir la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y con el fin de establecer su identidad.

Hombre es Localizado Sin Vida en la Colonia San Felipe del Real en Ciudad Juárez

Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la víctima ni sobre posibles responsables, pero informaron que el caso será investigado bajo el protocolo de homicidio.

Historias recomendadas: