Identifican a 96 Personas en el Caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que se logró la identificación de 96 personas de los 386 cuerpos localizados el pasado 26 de junio de 2025 en el interior del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez.

Tras los resultados de individualización realizados, se han notificado a 86 familias hasta el momento. Se espera que en las próximas horas se notifiquen a 10 familias más.Además, informaron que de los cuerpos identificados, tres se lograron gracias a las imágenes y datos recopilados a través del formulario disponible exclusivamente para este caso.

En él se colocan los nombres y apellidos del familiar fallecido, imágenes en vida o dentro del ataúd, y se pueden agregar señales particulares que permitan su identificación. En caso de coincidencias con alguno de los cuerpos encontrados, las autoridades se comunican con la familia.

Hasta el momento se da a conocer que de las 96 personas identificadas, 79 ya fueron entregadas a sus respectivos familiares, de los cuales 62 han interpuesto su respectiva denuncia ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables. Mientras tanto, familiares continúan exigiendo justicia a través de manifestaciones al exterior de la Fiscalía Distrito Zona Norte.

