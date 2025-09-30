Rescatan a 18 Perros de Una Casa de Ciudad Juárez; Suman 30 Animales Víctimas de Maltrato

Un total de 18 perros fueron rescatados en una segunda vivienda del fraccionamiento Misiones de Creel, en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que vecinos denunciaran que la propietaria había trasladado a los animales antes de la primera inspección realizada el pasado 25 de septiembre.

Personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal acudió de nuevo al domicilio y localizó a los canes que permanecían en condiciones de hacinamiento y maltrato, lo que elevó a 30 el número total de perros rescatados, además de dos gatos.

De acuerdo con las autoridades municipales, los ejemplares presentaban signos de abandono y falta de cuidados, por lo que fueron trasladados para recibir atención veterinaria. Tras estos hallazgos, la Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial contra la propietaria, a fin de deslindar responsabilidades por el delito de maltrato animal.

14 animales ya habían sido rescatados en el fraccionamiento Misiones de Creel de Ciudad Juárez

El pasado 25 de septiembre, un total de 12 perros y dos gatos fueron rescatados por autoridades en el fraccionamiento Misiones de Creel, donde permanecían en condiciones de hacinamiento y desnutrición. En la vivienda también se localizaron dos cuerpos de gatos muertos y restos óseos.

Debido a la gravedad del caso, la investigación fue canalizada a la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) solicitó una orden de cateo para asegurar a los animales en riesgo, según informó Alma Arredondo, directora de DABA.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con elementos de la Fiscalía, quienes trasladaron a los animales a las instalaciones de Bienestar Animal en el Parque El Chamizal, donde reciben atención médica.

