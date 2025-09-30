Multas por Engomado Ecológico en Ciudad Juárez: Todo lo Que Debes Saber

A partir del 2 de octubre de 2025, los conductores que no cuenten con el engomado ecológico podrán ser sancionados con una multa de 20 UMAs, equivalente a más de 2 mil 200 pesos, informó la Dirección de Ecología Municipal de Ciudad Juárez.

Las autoridades aclararon que no habrá operativos ni “cacerías” para aplicar las sanciones, pero sí, si un agente de Tránsito detiene a un automovilista por otro motivo y este no cuenta con el engomado, podrá ser infraccionado.

Los Vehículos que Circulen en Ciudad Juárez Deben Tener Engomado

Todos los vehículos que emitan partículas contaminantes deberán contar con el engomado, sin importar su año o modelo. Quedan exentos únicamente los vehículos eléctricos e híbridos, por ser de bajas o nulas emisiones; así lo informó César Díaz, Director de Ecología.

Todo vehículo que emita contaminantes tiene que ser verificado. Nos han preguntado sobre los vehículos nuevos, porque en otras partes del país manejan el engomado doble cero o el cero; en este caso, nosotros aún no lo tenemos. La ley de ingresos y el reglamento indican que todo vehículo que circule en el municipio de Ciudad Juárez debe cumplir con esta norma.

¿Cuál es el Costo del Engomado Ecológico en Ciudad Juárez?

El costo del engomado es de 340 pesos, y actualmente operan 32 centros de verificación fijos en la ciudad. En caso de que un vehículo no apruebe la verificación, el propietario puede realizar las reparaciones necesarias y solicitar una nueva revisión sin costo adicional en el Centro Municipal de Verificación, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Ecología, en Av. Heroico Colegio Militar esquina con Av. Universidad, El Chamizal. Para reportar anomalías o presentar denuncias, los ciudadanos pueden comunicarse al número de WhatsApp 656-749-2755.

Filas de Hasta Cuatro Horas para Tramitar el Engomado Ecológico en Ciudad Juárez

