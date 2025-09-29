¿Qué se Sabe del Estadounidense de la Tercera Edad Abusaba de Menores en Ciudad Juárez?

Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Texas, informó el día de hoy 29 de septiembre que, Enrique N., un hombre de 71 años de edad, residente de El Paso, Texas, fue sentenciado a prisión tras ser declarado culpable de transportar representaciones visuales de explotación sexual infantil a través de la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con documentos judiciales, el 10 de enero, Enrique N. fue remitido a inspección secundaria en el Puente Internacional de las Américas, donde oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron en su teléfono varios videos y fotografías en los que aparecía sosteniendo relaciones sexuales con menores de edad.

El imputado se declaró culpable el pasado 3 de julio y fue sentenciado a 240 meses de prisión federal el 24 de septiembre por el juez federal de distrito David Briones.

Las investigaciones revelaron que el acusado viajaba constantemente a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde pagaba para mantener encuentros sexuales con adolescentes, a quienes grababa y almacenaba en su dispositivo. Al menos tres víctimas fueron identificadas.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal Justin R. Simmons, mientras que las indagatorias estuvieron a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) e ICE, en coordinación con la oficina del agregado adjunto de HSI en Ciudad Juárez. El fiscal federal adjunto Shane Romero encabezó el proceso judicial.

