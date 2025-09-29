Estadounidense de la Tercera Edad Abusó de Menores de Edad en Ciudad Juárez: Así lo Descubrieron

Autoridades de Estados Unidos de América (EUA) informaron hoy 29 de septiembre de 2025 que un hombre de la tercera edad, oriundo de El Paso, Texas, fue sentenciado por abuso sexual de menores de edad, y revelaron cómo descubrieron evidencias de los encuentros que tenía en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, Enrique Ruvalcaba-Mendez, de 71 años de edad, fue sentenciado a 240 meses de cárcel, por transportar material visual que lo involucraba con explotación sexual de menores en la frontera entre Texas y Chihuahua.

Así descubrieron pruebas de abuso sexual

Según información de las autoridades de Estados Unidos, Enrique Ruvalcaba-Mendez cruzaba de El Paso a Ciudad Juárez para abusar sexualmente de menores de edad femeninas.

Documentos presentados durante el juicio señalan que el 10 de enero de 2025 Enrique Ruvalcaba-Mendez regresaba de Ciudad Juárez hacia El Paso, cuando elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) lo enviaron a inspección secundaria.

Durante la revisión que hicieron, policías fronterizos encontraron en el teléfono del estadounidense de la tercera edad varios videos y fotografías donde él aparecía teniendo actividad sexual con chicas menores de edad.

La investigación revela que Ruvalcaba habría viajado a Ciudad Juárez, México, donde habría pagado por sexo con menores. Él se grabó con menores y guardó los archivos en su teléfono. Fue encontrado culpable de abusar de al menos tres menores de edad en México.

Luego de la revisión de hechos, Ruvalcaba fue sentenciado el pasado 24 de septiembre por el juez David Briones a 240 meses de prisión y el anuncio del castigo lo hizo el fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas.

