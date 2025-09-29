Orgullo Mexicano: Así Reaccionó Peso Pluma al Saber que Recibirá el Premio Billboard Vanguardia

Peso Pluma llevará el nombre de México por todo lo alto en los Premios Billboard, ya que el cantante será reconocido con el premio Billboard Vanguardia.

Este galardón distingue a los artistas que "se atreven a ir más allá de lo convencional", de acuerdo con Billboard.

Peso Pluma ha desafiado los estándares y ha innovado con su talento, además de abrir camino a nuevos artistas que se atrevan a romper barreras y redefinir estándares.

¿Cuál fue la reacción de Peso Pluma ante este reconocimiento?

El mexicano compartió un comunicado en el que dijo sentirse honrado por esta distinción:

“Ser honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia es un privilegio increíble, ya que significa representar a mi país a nivel mundial y mostrar el inmenso talento y belleza que México ofrece”, señaló el cantante.

"Liderar un género puede ser muy presionado, pero también es mi mayor orgullo. Llevo a mi gente, mis raíces y mi bandera conmigo en cada paso del camino, y me emociona seguir revolucionando la música mientras le muestro al mundo el corazón de México. Estoy profundamente agradecido con Billboard por este honor y por ayudar a difundir nuestra cultura ante el público de todo el mundo”.

Además de recibir el premio, Peso Pluma tendrá una actuación en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrará el próximo 23 de octubre.

