¿Yuridia sacó a Ángela Aguilar de 'Qué Agonía'? La Cantante Reaccionó y Esto Fue lo que Dijo

Yuridia usó sus historias de Instagram para aclarar toda la polémica que se generó por el lanzamiento de su versión en solitario de 'Qué agonía', canción que popularizó junto a Ángela Aguilar.

Los fans de la sonorense expresaron en redes su alegría por tener una versión en solitario de la canción. Pero Yuridia aclaró todos los rumores sobre un presunto distanciamiento con Ángela Aguilar, e incluso la defendió por las críticas que está recibiendo.

Te puede interesar: Ángela Aguilar Presume Video en Nueva York Luego de Sufrir Abucheos en Concierto de Nodal

¿Qué dijo Yuridia sobre Ángela Aguilar?

Yuridia aprovechó toda la conversación que se ha suscitado sobre la nueva versión de 'Qué Agonía' para aclarar con mucho respeto y firmeza que ella no está de acuerdo en que la usen para tirarle hate a ningún artista.

Solamente quiero replicar algunas cosas que no me están gustando. Están utilizando mis redes sociales y me están queriendo meter en el hate hacia Ángela Aguilar. Neta, no me usen a mí para tirarle hate a ninguna persona, a mí no me gusta eso, dijo Yuridia.

Además de pedir que no la involucren en las críticas hacia Ángela Aguilar por su vida privada, Yuridia aclaró que Ángela no fue excluida de la canción sino que ella ha interpretado sola 'Qué Agonía' durante la mayor parte de la gira, como pasa con canciones de otros artistas que también hacen colaboraciones.

La primera cosa que quiero decirles es que yo no saqué a Ángela Aguilar de 'Qué agonía', esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantar esa canción conmigo o sin mí. Cuando ella quiera, ella puede hacer lo que ella quiera.

Ángela Aguilar Habla de sus Inicios: "Quiero Proteger a esa Niña de la Crueldad"

Yuridia también reflexionó sobre la forma en que el público expresa sus inconformidades con los artistas, y aclaró que para ella, lo mejor que puedes hacer como público para expresar algo contra un artista es dejar de escuchar su música en lugar de tirarle hate.

“Si ustedes quieren mandar un mensaje hacia un artista, lo mejor es dejar de escuchar a ese artista. Ya meterse a redes sociales a tirar hate nomás por hacerlo, porque ya todo el mundo lo está haciendo, se me hace demasiado”.

Finalmente, Yuridia le dijo a sus fans que ella no es quién para decirles qué hacer, pero dejó el mensaje firme sobre la mesa.

Historias recomendadas:

¿Cuánto cobrará Bad Bunny por presentarse en el medio tiempo del Super Bowl?

Jennifer López Rompe el Silencio Sobre su Divorcio con Ben Affleck. Esto Fue lo que Dijo

ODSB