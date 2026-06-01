“No Me Da ni un Peso”: Rezago en Juzgados Agrava Violencia Económica contra Mujeres

Más de 573 mil expedientes rezagados mantienen detenidos divorcios, custodias y pensiones alimenticias en México

Más de 573 mil expedientes permanecen sin resoluciónFoto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Mujeres y menores son los más afectados por la demora en resoluciones judiciales relacionadas con manutención y convivencia

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+