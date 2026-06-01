La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta preventiva para este lunes 1 y martes 2 de junio debido a fuertes vientos que podrían superar los 55 kilómetros por hora, además de generar riesgo de tolvaneras en distintas regiones del estado de Chihuahua.

Para este lunes, las condiciones más intensas se prevén en municipios como Janos, Chihuahua, Julimes, Valle de Zaragoza, Rosario y Ojinaga. Las autoridades advirtieron que la reducción de visibilidad podría afectar la circulación en carreteras y zonas urbanas.

Asimismo, se esperan rachas superiores a los 45 kilómetros por hora en Ahumada, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias y Manuel Benavides.

Pronostican Lluvias y Posible Granizo

En el municipio de Jiménez se pronostican lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además de las fuertes ráfagas de viento, las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 39 grados centígrados en municipios como Ojinaga, Chínipas, Chihuahua, Juárez y Camargo.

Condiciones Continuarán el Martes

Para el martes persistirán las condiciones de viento, especialmente en municipios como Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Balleza y Ojinaga.

La dependencia exhortó a la población a asegurar objetos que puedan desprenderse, conducir con precaución y mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por las autoridades.