Alerta en Chihuahua: Pronostican Fuertes Vientos en Distintos Municipios 1 y 2 de Junio 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta preventiva para este lunes 1 y martes 2 de junio debido a fuertes vientos que podrían generar tolvaneras en Chihuahua

Pronostican Lluvias y Posible GranizoFoto: N+

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Pronostican vientos intensos y posibles lluvias con granizo en Chihuahua. Protección Civil recomienda asegurar objetos y seguir avisos oficiales.

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