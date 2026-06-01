Maestros Toman Caseta de Sacramento en Chihuahua y Permiten Libre Circulación a Conductores

Maestros de la “Red de Defensa Magisterial Chihuahua” se manifestaron en la caseta de Sacramento, donde exigieron mejores condiciones de jubilación y atención médica.

Maestros liberan caseta de Sacramento en Chihuahua durante manifestaciónFoto: N+

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Protesta en Sacramento: Maestros permiten libre circulación mientras demandan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Conoce sus razones.

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