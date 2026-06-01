Maestros Toman Caseta de Sacramento en Chihuahua y Permiten Libre Circulación a Conductores

La mañana de este lunes 1 de junio, maestros pertenecientes a la denominada “Red de Defensa Magisterial Chihuahua” se manifestaron en la caseta de Sacramento, donde levantaron las plumas para permitir el libre paso a los automovilistas que circulaban por el sector.

En el lugar, integrantes de la Red de Defensa Magisterial dieron a conocer que anteriormente sus pensiones se pagaban con recursos del Estado, dependiendo de los sueldos y años de servicio. Sin embargo, señalaron que actualmente las pensiones dependen de los ahorros acumulados a través de una Afore.

Señalan Afectaciones Tras Reforma de 2007

Durante la manifestación, los docentes portaban pancartas en las que exigían la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al asegurar que buscan mejoras en el servicio médico y mejores condiciones de jubilación.

Según explicaron, antes del año 2007 los maestros hombres podían jubilarse con 30 años de servicio y las mujeres con 28 años, sin necesidad de cumplir con una edad mínima. Actualmente, señalaron que se requiere una edad mínima de 58 años para hombres y 56 años para mujeres para poder acceder a la jubilación.

Denuncian Límite en Pensiones

Otra de las inconformidades expresadas por los docentes es que los maestros activos antes de la reforma a la Ley del ISSSTE ahora tienen topado su ingreso diario de jubilación a 10 UMAS. De acuerdo con los manifestantes, esto representa un monto máximo aproximado de 35 mil 193 pesos mensuales.