Bloqueo Hoy en CDMX por el Colectivo ‘Trans’: ¿Dónde Hay Cierres?

Este jueves, 16 de julio de 2026, se prevé una manifestación del colectivo ‘trans’ en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde habrá cierres por bloqueo en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el colectivo “Lleca escuchado la calle” solicita la aprobación de una “Ley Integral Trans”, que garantice:

El acceso efectivo a derechos como la salud, la vivienda, la educación.

El trabajo con derechos, jubilaciones dignas.

El libre trabajo sexual y medidas de reparación frente a la explotación.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.