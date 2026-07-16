Bloqueo Hoy en CDMX por el Colectivo ‘Trans’: ¿Dónde Hay Cierres?

Te decimos dónde habrá cierres por bloqueo del colectivo ‘trans’ en la Ciudad de México

Mujeres trans en el plantón en la SegobMujeres trans en el plantón en la Segob. Foro: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 16 de julio de 2026, el colectivo ‘trans’ bloquea calles en CDMX. Evita la alcaldía Cuauhtémoc desde las 14:00. Descubre más sobre la Ley Integral Trans que exigen.

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