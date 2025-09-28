¿Cuándo Termina La Casa de los Famosos México 2025? Este Día se da a Conocer al Ganador

La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los reality shows más vistos de México, al conjuntar a personajes controvertidos, pero también muy queridos. Su tercera temporada se acerca a su fin y aquí te decimos cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025.

Si has dado seguimiento a esta entrega, seguro ya tienes a tu favorito, pero por si te lo perdiste, en notas previas te hemos dado a conocer quién fue la primera finalista.

Video: La Casa de los Famosos 2025: Así Sorprendió a Mar la Visita de sus Hijos

¿Quiénes quedan en La Casa de los Famosos 2025?

De los 15 habitantes que ingresaron al inicio, para este momento solo quedan siete integrantes, pero antes te recordamos quiénes han sido los eliminados:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

Priscila Valverde

Mariana Botas

Facundo

Elaine Haro

Guana

Hasta el momento, los habitantes que quedan son:

Dalílah Polanco

El Abelito

Aldo de Nigris

Shiky

Aaron Mercury

Alexis Ayala

Mar Contreras

Nota relacionada: ¿Cómo Votar en La Casa de los Famosos México? Guía Completa para Apoyar a tu Favorito

De esa lista ya hay dos finalistas, que son la actriz Mar Contreras y el creador de contenido Abelito. Ellos ya tienen asegurado su pase al último día en la casa, aunque aún no se define al top 5, pues todos los demás se encuentran nominados.

Video: La Casa de los Famosos Está Llegando a Su Final: Así se Vivió la Última Gala de Nominación

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025?

La Casa de los Famosos 2025 se acaba el domingo 5 de octubre, con cinco finalistas, entre quienes se decidirá al ganador o ganadora, así como el top 3. Estas posiciones se definirán mediante el voto del público.

Si la gente tiene la suscripción de ViX Premium puede votar hasta 10 veces por día. Para hacer válido este derecho en las votaciones, se deben seguir los siguientes pasos:

Abre la cámara de tu celular.

Enfoca el código QR en cuanto aparezca en la pantalla durante las emisiones y galas de La Casa de los Famosos en ViX o en la señal de TV abierta.

Abre el enlace que aparecerá en tu teléfono.

Vota por tu habitante favorito y si tienes ViX Premium ingresa con tu cuenta para votar hasta 10 veces por día.

Si no tienes suscripción a ViX Premium, es posible votar por tu nominado favorito pero solo una vez al día.

Historias recomendadas:

¿Quién es la máscara 2025? Investigadores, estreno y lo que debes saber de la nueva temporada

Lola Young Se Desploma En Medio de su Presentación en un Festival en Nueva York



DMZ