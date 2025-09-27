¿Quién es la máscara 2025? Investigadores, estreno y lo que debes saber de la nueva temporada

El final de La Casa de los Famosos está cada vez más cerca, pero no te preocupes, no te quedarás sin un reality que disfrutar, pues ya casi es la fecha de estreno de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?

¿Quién es la máscara? es un programa en la que celebridades, deportistas y personas famosas pertenecientes a distintos ámbitos cantan disfrazados de las criaturas más excéntricas, mientras que un grupo de expertos intentan descifrar su identidad.

Lee: '¿Quién es la Máscara? Temporada 6' es nominada al Emmy?

Quiénes serán los investigadores de ¿Quién es la máscara?

En 2025, ¿Quién es la máscara? contará con algunos cambios, el primero de ellos es que Martha Higareda no será investigadora, debido a que será mamá.

Pero en su lugar se integra Ana Brenda; la actriz participó en la edición pasada del reality como Ranastacia, y ahora regresa en un rol clave para tratar de descifrar quiénes estrán detrás de la máscara.

Así, el equipo de investigadores queda conformado por Carlos Rivera, Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras.

¿Quién es Ana Brenda Contreras, la nueva investigadora de Quién es la máscara?

Elegir a Ana Brenda Contreras como nueva investigadora del programa fue un gran movimiento estratégico, pues además de ser actriz, Contreras es cantante.

Ana Brenda nació en Texas, pero inició su carrera en México a los 15 años. En 2002 ganó el reality show Popstars y después, junto con otras integrantes del programa, formó el grupo T' de Tila, donde también estaba María León.

Después de probar éxito en la música, Ana Brenda consolidó su carrera como actriz en telenovelas como Por Amar sin Ley, Corazón Indomable, La Que No Podía Amar, y obras de teatro y algunas películas.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Quién es la Máscara?

El estreno de Quién es la máscara está programado para este 12 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX. ¿Estás listo para descubrir quiénes están detrás de las máscaras? Esperamos que sí.

No te pierdas la cobertura de Quién es la Máscara por N+.

Historias recomendadas:

'No nos moverán' es la película elegida para representar a México en los Oscar

Recomendaciones para ver el fin de semana en ViX