Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX | PRI: Crónica del Fin

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Cardo

Comenzamos con esta serie que narra la historia de María, una chica madrileña al borde de 30 años, enganchada a las drogas y a desenvolverse a través de relaciones tóxicas.

PRI: Crónica del fin

Seguimos con este documental. La muerte del PRI: una caída mil veces anunciada. Corrupción, traiciones y asesinatos marcaron su debacle. De los delirios de poder de López Portillo al derrumbe con Peña Nieto, el PRI pasó de tenerlo todo a ser un cascarón vacío.

Ojos que no ven

Finalmente, una película donde la monótona vida de Elena se ve interrumpida cuando un niño nuevo llega a la escuela donde trabaja. Un día, decide llevárselo, provocando una crisis en su madre biológica, Andrea, quien hará todo por tenerlo de vuelta.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, encuentros de la NFL, también puedes ver La Casa de los Famosos 24/7, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

