Detienen a Papá del Cantante Julión Álvarez en Campeche: ¿Cuál Fue el Motivo?

César 'N', papá del cantante de música regional Julión Álvarez, fue detenido en la carretera federal de Escárcega-Villahermosa, municipio de Carmen, la tarde del jueves 25 de septiembre.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el arresto ocurrió a las 16:05 horas en el entronque 18 de marzo y Subancuy.

Junto al progenitor del intérprete fueron detenidos por policías estatales tres hombres más cuando circulaba por esa vía en el estado de Campeche, refieren medios locales.

Al papá de Julión Álvarez lo describieron como una persona del sexo masculino, complexión delgada, 1.72 metros de estatura, cabello blanco y de bigote.

Llevaba una camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris y botas color café.

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez?

La detención sucedió luego de una inspección en un punto de seguridad. Los cuatro hombres viajaban en una camioneta con reporte de robo.

Al realizar una revisión, los uniformados se dieron cuenta que dos hombres iban armados: el conductor, quien sí tenía permiso de portación de armas, y uno más, que no tenía autorización.

Fue entonces que se procedió a un registro de la unidad y en ella se detectaron armas largas, cargadores y cartuchos útiles, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades.

Con información de N+

