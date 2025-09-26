La NASA Volverá a la Luna en Febrero del 2026 con la Misión Artemis II

La NASA anunció que volverá a la Luna en febrero del 2026 con la misión Artemis II. Se trata de la primera misión tripulada que se envía a la Luna desde 1972 y habrá de orbitar el satélite.

El lento regreso de los humanos a la Luna

En 2022, la NASA lanzó la misión Artemis I, en que la nave Orión orbitó la Luna sin tripulación. Esta misión fue el primer paso de un largo plan de la agencia espacial para volver a pisar la Luna, que no ha recibido a ningún astronauta desde la misión Apolo 17, en 1972.

Con el programa Artemis, la NASA espera volver a poner humanos en la superficie lunar y, eventualmente, construir una base. Una presencia permanente en la Luna permitiría, a decir de los expertos, llegar con astronautas a Marte e, incluso, abriría la puerta a una eventual colonización del sistema solar.

Para llegar a la Luna, la NASA ha dispuesto un plan de tres misiones que inició con orbitar la Luna con una nave sin tripulantes. Cabe recordar que Orión consiguió datos importantes sobre cómo se comportaría una nave alrededor del satélite y, además, se tomó una selfie que incluyó en el mismo plano a la Luna y a la Tierra, a más de 400 mil kilómetros de nuestro planeta.

Selfie de la nave Orión con la Luna y la Tierra. Foto: NASA

La misión Artemis II rodeará la Luna en febrero del 2026

Tras varios retrasos, ahora la NASA ha anunciado finalmente el próximo lanzamiento de Artemis II. El lanzamiento de esta segunda misión está programado entre los meses de febrero y abril del 2026.

La NASA ha presentado a los cuatro tripulantes de esta misión. Se trata de tres estadounidenses: el comandante Reid Wiseman, la especialista de misión Christina Koch y el piloto Victor Glover. El cuarto integrante será Jeremy Hansen, que tendrá el honor de ser el primer astronauta canadiense en una misión que tiene como objetivo la Luna.

Cabe señalar que la misión Artemis II no alunizará; la nave solo habrá de orbitar la Luna. El alunizaje final estará reservado a la misión Artemis III, que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Esta misión llega en un panorama tenso para la NASA. En el ámbito internacional, la agencia espacial compite con China, que espera poner humanos en la Luna a más tardar en 2030. En el plano nacional, la NASA debe lidiar con el gobierno de Donald Trump que ha retirado financiamiento a programas clave de exploración espacial.

