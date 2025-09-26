¿Quién es Angélica Torrini, Actriz Presuntamente Vinculada con Caso de Artistas Colombianos?

Ángelica Torrini, actriz y modelo venezolana fue detenida por su presunta relación en la desaparición de los artistas colombianos, B King y Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida en un rancho del Estado de México. Pero, ¿qué se sabe de esta mujer? ¿Por qué la investigan?

Angélica Yetsey Torrini León, mejor conocida como Angie Miller, fue reportada como desaparecida desde el martes 23 de septiembre, cuando fue vista por última vez en la alcaldía Benito Juárez.

Por esta razón, la Comisión de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, emitió una ficha de búsqueda para dar con la joven extranjera. Sin embargo, este viernes en el Registro Nacional de Detenciones, se informó que la creadora de contenido fue aprehendida en la fecha antes mencionada, en la colonia Valle de Los Pinos, en el municipio de Tlalnepantla de Baz.

Hasta el momento no hay más detalles de los motivos por los que Angie fue detenida, solo se sabe que está presuntamente vinculada con la desaparición de los artistas colombianos, con quienes compartía amistad e incluso se presentó con ellos.

B King y Regio Clown se presentaron con varios shows en México, de hecho, en redes sociales dieron a conocer un video previo a estos conciertos en el que aparece la modelo venezolana y mencionaron que sería parte del “talento del espectáculo”.

En tanto, Angie Miller hizo lo propio en sus redes y compartió algunos instantes que pasó con B King, previo a su desaparición.

¿Quién es Angie Miller o Angélica Yetsey Torrini León?

Angie Miller es una actriz, modelo e influencer. Sus contenidos son de estilo de vida y moda, además de videos de su vida cotidiana.

No obstante, su contenido está más enfocado en videos para adultos. Dicho material lo distribuye y vende en un sitio de internet identificado como Lover Fans, en el que obtiene diversos ingresos a cambio de las reproducciones de cada pieza audiovisual.

El 16 de septiembre, día de la desaparición de B King y Regio Clown, Angélica Yetsey Torrini León fue una de las primeras personas en pedir ayuda e informar que no tenían conocimiento del paradero de ambas personas.

Hagamos que nuestros amigos regresen a casa, puso en redes

Los cantantes colombianos fueron vistos por última vez cuando salieron de un gimnasio ubicado en Polanco. Un día después, fueron hallados con huellas de violencia y desmembrados en un rancho ubicado en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Luego de que confirmaron la muerte de B King y Regio Clown, Angie Miller, aseguró que tenían varios planes juntos y muchos sueños por cumplir en México.

