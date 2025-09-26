Detienen a Angélica Torrini, Actriz Venezolana Presuntamente Vinculada con B King y Regio Clown

Autoridades detuvieron a la actriz venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida también como Angie Miller, quien está presuntamente vinculada con los músicos colombianos B King y Regio Clown.

Datos sobre el caso B King y Regio Clown: Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, identificado como Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, identificado como Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos De acuerdo con los reportes, fueron vistos por última vez el 16 de septiembre de 2025 en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México

Según las investigaciones, los músicos colombianos se habrían reunido con presuntos integrantes de La Unión Tepito y La Familia Michoacana

Por este caso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayuda a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizar a los músicos

Posteriormente, autoridades confirmaron que fueron encontrados los cuerpos B King y Regio Clown, en Estado de México

Registro Nacional de Detenciones confirma detención de Angélica Yetsey Torrini León

El Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que Angélica Yetsey Torrini León o Angélica Yetsey Torrini León fue arrestada en Tlalnepantla, Estado de México, la noche del 23 de septiembre de 2025.

La detención de Angie Miller fue ejecutada por elementos de la Coordinación General de Combate al Secuestro, en la colonia Valle de los Pinos Primera Sección, en el municipio de Tlalnepantla, a las 20:15 horas del martes 23 de septiembre.

En el reporte del Registro Nacional de Búsqueda se describe a Angélica Yetsey Torrini León con las siguientes características: 1.61 metros de altura, tez blanca, cabello largo lacio teñido de rubio, frente mediana, cejas semipobladas, ojos medianos color café, nariz pequeña recta, boca mediana y labios regulares.

