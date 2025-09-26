¿El Asteroide 2024 YR4 Puede Impactar contra la Luna? Agencia Espacial Revela si Hay Riesgo

Científicos alertaron por el hallazgo del asteroide 2024 YR4, que según podría impactar la Tierra, teoría que fue descartada, pero ahora, se cree que la Luna estaría en riesgo; aquí te explicamos qué dice la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) al respecto.

Datos del asteroide 2024 YR4: Fue descubierto por el telescopio ATLAS, el 27 de diciembre de 2024

Fue descubierto por el telescopio ATLAS, el 27 de diciembre de 2024 Mide entre 53 y 67 metros de diámetro

Luego de su descubrimiento, se estimaba que podría impactar con el planeta Tierra, en 2032; sin embargo, dicha posibilidad fue descartada

¿Asteroide 2024 YR4 podría impactar en la Luna?

Según reportes de la Agencia Espacial Europea, existe la posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte en la Luna.

La probabilidad de un impacto lunar se mantendrá estable hasta que el asteroide vuelva a ser visible a mediados de 2028.

La Agencia Espacial Europea estimó que la colisión del asteroide 2024 YR4 contra la Luna podría ocurrir el 22 de diciembre de 2032.

