¿Habrá el Temido Efecto Fujiwhara por Interacción de Huracanes? Estos Ciclones Pueden Colisionar

¿Has escuchado sobre el efecto Fujiwhara? Este fenómeno ocurre cuando confluyen los ciclones tropicales, situación que podría ocurrir próximamente en el océano Atlántico.

Aquí en N+ te informamos qué ciclones pueden interactúan entre sí en esta cuenca oceánica y también te presentamos todos los detalles sobre el efecto Fujiwhara, un evento que ocurre en contadas ocasiones.

¿Qué es el efecto Fujiwhara?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el efecto Fujiwhara es la interacción entre dos ciclones tropicales que se encuentran a menos de mil 200 kilómetros, al rotar o moverse entre sí con una trayectoria ciclónica.

Mientras que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos describe así el fenómeno:

Cuando dos huracanes que giran en la misma dirección pasan lo suficientemente cerca uno del otro, inician una intensa danza alrededor de su centro común.

Si un ciclón es mucho más fuerte que el otro, el más pequeño lo orbitará y finalmente chocará contra su vórtice para ser absorbido.

Si la intensidad de ambos sistemas es equivalente, pueden gravitar una hacia la otra hasta alcanzar un punto común y fusionarse.

O bien simplemente pueden girar uno sobre el otro durante un tiempo antes de desviarse por sus propias trayectorias.

En raras ocasiones, el efecto es aditivo cuando los ciclones se unen y resultan en una tormenta más grande, en lugar de dos pequeñas.

¿Qué ciclones pueden colisionar en el Atlántico?

Actualmente, en el océano Atlántico se localiza el huracán Humberto, pero además, hay una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, que al evolucionar se convertirá en la tormenta tropical Imelda.

Ambos fenómenos se encuentran muy cerca, por lo que podría ocurrir el efecto Fujiwhara.

Humberto se localiza a 750 km al noreste de las Antillas Menores y a 3 mil 050 km al este de las costas de Quintana Roo, y además se prevé que se convierta en un huracán mayor de categoría 4

La zona de baja presión que podría convertirse en la tormenta Imelda se localiza aproximadamente a mil 400 km al este de Cancún, Quintana Roo, y se prevé que evolucione a ciclón tropical durante el fin de semana.

“Chubascos y tormentas eléctricas continúan mostrando indicios de organización asociados con una onda tropical ubicada cerca de La Española y el este de Cuba. Se espera que esta baja presión se convierta en depresión tropical cerca del centro y noroeste de las Bahamas durante el fin de semana”, indicó por su parte el Centro Nacional de Huracanes.

“Si bien existe una considerable incertidumbre sobre la trayectoria a largo plazo y la intensidad del sistema, existe un riesgo significativo de vientos, lluvias y marejadas ciclónicas. Impactos en una parte de la costa sureste de Estados Unidos a principios de la próxima semana”, agregó.

