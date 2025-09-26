Maduro Arremete contra YouTube por Haber Suspendido su Cuenta: "Sigan Censurando Imperialistas"

El pasado 21 de septiembre 2025, YouTube eliminó el canal oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde contaba con más de 200 mil suscriptores, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Después de esto, hoy, viernes 26 de septiembre 2025, el presidente de Venezuela dijo que que quienes manejan la plataforma de video son "imbéciles imperialistas".

El vocero de YouTube, Jack Malon, dijo "como todas las empresas en Estados Unidos, está obligada a cumplir con las sanciones estadounidenses”.

Después de haber sido cancelado su canal, hoy, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra YouTube durante un discurso televisado con altos oficiales militares.

Cuanto más censura, más llega el mensaje. Sigan censurando, imbéciles imperialistas de YouTube, sigan censurando

Aunque fue censurado, Maduro dijo que “mientras más nos censuran, más llega el mensaje al pueblo; sigan con la censura imperialistas de YouTube, pero la gente nos sigue viendo”.

YouTube es propiedad de Google, que la compró en 2006 por 1.650 millones de dólares en acciones.

