Así Va la Mega Marcha por Ayotzinapa en CDMX: Avance de Normalistas Hoy 26 de Septiembre 2025

Toma tus precauciones: Hoy, 26 de septiembre de 2025, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que nuevamente habrá movilizaciones en Ciudad de México; en N+, te informamos en vivo cómo va el avance de la mega marcha de este viernes, encabezada por los padres de los estudiantes.

Llegada de autobuses por la Autopista México-Cuernavaca

La mañana de hoy, varios autobuses llegaron a la Ciudad de México, por la Autopista México-Cuernavaca, provenientes de Guerrero, para participar en la mega marcha por el caso Ayotzinapa; las unidades se dirigirán a la zona del Ángel de la Independencia.

Hora y ruta de la mega marcha por ayotzinapa

La mega marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa dará inicio a las 16:00 horas de hoy, del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de CDMX.

La ruta de la mega marcha es la siguiente:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Zócalo de CDMX

Video: Ruta de la Mega Marcha Ayotzinapa en CDMX, a 11 Años de Desaparición de Normalistas

Información en desarrollo...

