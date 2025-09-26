Así Va la Mega Marcha por Ayotzinapa en CDMX: Avance de Normalistas Hoy 26 de Septiembre 2025
En N+, te informamos cómo va el desarrollo de la mega marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa, en CDMX
Toma tus precauciones: Hoy, 26 de septiembre de 2025, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que nuevamente habrá movilizaciones en Ciudad de México; en N+, te informamos en vivo cómo va el avance de la mega marcha de este viernes, encabezada por los padres de los estudiantes.
Llegada de autobuses por la Autopista México-Cuernavaca
La mañana de hoy, varios autobuses llegaron a la Ciudad de México, por la Autopista México-Cuernavaca, provenientes de Guerrero, para participar en la mega marcha por el caso Ayotzinapa; las unidades se dirigirán a la zona del Ángel de la Independencia.
Hora y ruta de la mega marcha por ayotzinapa
La mega marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa dará inicio a las 16:00 horas de hoy, del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de CDMX.
La ruta de la mega marcha es la siguiente:
- Ángel de la Independencia
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calle 5 de Mayo
- Zócalo de CDMX
Información en desarrollo...
