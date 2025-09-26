Inicio Ciudad de México Así Va la Mega Marcha por Ayotzinapa en CDMX: Avance de Normalistas Hoy 26 de Septiembre 2025

Así Va la Mega Marcha por Ayotzinapa en CDMX: Avance de Normalistas Hoy 26 de Septiembre 2025

En N+, te informamos cómo va el desarrollo de la mega marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa, en CDMX

Así está la caseta de la Autopista México-Cuernavaca hoy, 26 de septiembre de 2025

Así está la caseta de la Autopista México-Cuernavaca hoy, 26 de septiembre de 2025. Foto: N+

Toma tus precauciones: Hoy, 26 de septiembre de 2025, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que nuevamente habrá movilizaciones en Ciudad de México; en N+, te informamos en vivo cómo va el avance de la mega marcha de este viernes, encabezada por los padres de los estudiantes.

Llegada de autobuses por la Autopista México-Cuernavaca

La mañana de hoy, varios autobuses llegaron a la Ciudad de México, por la Autopista México-Cuernavaca, provenientes de Guerrero, para participar en la mega marcha por el caso Ayotzinapa; las unidades se dirigirán a la zona del Ángel de la Independencia.

Hora y ruta de la mega marcha por ayotzinapa

La mega marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa dará inicio a las 16:00 horas de hoy, del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de CDMX.

La ruta de la mega marcha es la siguiente:

  • Ángel de la Independencia
  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Calle 5 de Mayo
  • Zócalo de CDMX

Video: Ruta de la Mega Marcha Ayotzinapa en CDMX, a 11 Años de Desaparición de Normalistas

Información en desarrollo...

 

 

