Caso Ayotzinapa: Encapuchados Meten Camión a Campo Militar 1 en CDMX y Explotan Cohetones

En el marco de los 11 años del caso Ayotzinapa, un grupo de encapuchados metió un camión a las instalaciones del Campo Militar número 1, en la Avenida Conscripto, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), donde también explotaron cohetones.

Los jóvenes incendiaron el camión, que quedó ardiendo en llamas en las instalaciones del Campo Militar 1.

Información en desarrollo…