Momento en que Explota Camión en Campo Militar 1 en Protesta de Normalistas por Caso Ayotzinapa

Un grupo de manifestantes impactó hoy, 25 de septiembre de 2025, un camión en el Campo Militar 1-A a manera de protesta por los 11 años del caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Luego del impactó quedó captado en video el momento en el que el camión explotó y provocó una gran columna de humo en la Avenida Conscripto, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México (CDMX).

Los manifestantes, quienes iban encapuchados exigen justicia y castigo a los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los hechos ocurrieron en 2014, en Guerrero.

Así fue la protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Los videos que circulan muestran que los estudiantes impactaron un camión en la entrada del recinto militar, también, lanzaron explosivos de fabricación casera.

Realizaron varias pintan en la entrada del Campo Militar, en las que plantearon "Somos nietos de la Revolución, hijos del 68 y hermanos de los 43"; "¡Ayotzi Vive!"; "Ayotzinapa, luces y sombra"; "Hasta encontrar la verdad y justicia". Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para sofocar el incendio del camión.

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero. Según algunas investigaciones oficiales y testimonios, los jóvenes se dirigían a la Ciudad de México para participar en la conmemoración de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 cuando fueron víctimas de un operativo en el que participaron policías y fuerzas armadas.

Once años después, el caso sigue sin justicia completa; siguen con investigaciones abiertas y reclamos permanentes por parte de los padres y madres, así como de organizaciones sociales.

