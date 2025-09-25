Bloqueo de Normalistas Hoy: Evita Zona Afectada en CDMX por Protesta por Caso Ayotzinapa

Como parte de su jornada para exigir justicia a 11 años del caso Ayotzinapa, padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes saldrán nuevamente a las calles para realizar una protesta en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 25 de septiembre de 2025.

Ante ello, aquí en N+ te informamos sobre la zona afectada por la movilización, para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades en la capital mexicana.

La jornada de lucha “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras” culminará el viernes 26 de septiembre de 2025 en la CDMX.

Mañana se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normar Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Los padres de familia exigen justicia, así como la extradición de presuntos implicados en el caso.

La jornada incluye marchas y mítines en varios puntos de la capital mexicana.

Video: Caso Ayotzinapa: José Luis Abarca, Exalcalde de Iguala Obtiene Suspensión por Tribunal

Bloqueo de normalistas hoy 25 de septiembre

Hoy, las madres y padres de los estudiantes realizarán una concentración en la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que ayer acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Horario : 11:00 horas.

: 11:00 horas. Lugar: FGR, en Dr. Velazco número 175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

En ese lugar, los manifestantes realizarán un mitin para exigir justicia y denunciar la falta de avances en las investigaciones, a 11 años de los hechos ocurridos en Iguala.

Asimismo, exigirán el seguimiento de las cinco líneas de investigación pendientes:

Los folios de la Secretaría de la Defensa Nacional que no han sido entregados. Los 17 estudiantes detenidos en Iguala. Los teléfonos que permanecieron activos tras la desaparición. La extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. La responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero.

Noticia relacionada: Caso Ayotzinapa: Inician Jornadas de Movilizaciones a 11 Años de la Desaparición de Normalistas

Afectación en vialidades

Cabe señalar que los manifestantes llegarán a las 09:00 horas al punto de concentración a bordo de varios autobuses.

Ingresarán por la caseta de Cuernavaca rumbo a la Ciudad de México, y en apoyo se sumarán estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.

