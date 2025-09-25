Bloqueo de Normalistas Hoy: Evita Zona Afectada en CDMX por Protesta por Caso Ayotzinapa
Conoce aquí la zona afectada por la movilización de padres de normalistas y estudiantes en la Ciudad de México
Como parte de su jornada para exigir justicia a 11 años del caso Ayotzinapa, padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes saldrán nuevamente a las calles para realizar una protesta en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 25 de septiembre de 2025.
Ante ello, aquí en N+ te informamos sobre la zona afectada por la movilización, para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades en la capital mexicana.
- La jornada de lucha “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras” culminará el viernes 26 de septiembre de 2025 en la CDMX.
- Mañana se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normar Rural “Raúl Isidro Burgos”.
- Los padres de familia exigen justicia, así como la extradición de presuntos implicados en el caso.
- La jornada incluye marchas y mítines en varios puntos de la capital mexicana.
Bloqueo de normalistas hoy 25 de septiembre
Hoy, las madres y padres de los estudiantes realizarán una concentración en la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que ayer acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
- Horario: 11:00 horas.
- Lugar: FGR, en Dr. Velazco número 175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
En ese lugar, los manifestantes realizarán un mitin para exigir justicia y denunciar la falta de avances en las investigaciones, a 11 años de los hechos ocurridos en Iguala.
Asimismo, exigirán el seguimiento de las cinco líneas de investigación pendientes:
- Los folios de la Secretaría de la Defensa Nacional que no han sido entregados.
- Los 17 estudiantes detenidos en Iguala.
- Los teléfonos que permanecieron activos tras la desaparición.
- La extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal.
- La responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero.
Afectación en vialidades
Cabe señalar que los manifestantes llegarán a las 09:00 horas al punto de concentración a bordo de varios autobuses.
Ingresarán por la caseta de Cuernavaca rumbo a la Ciudad de México, y en apoyo se sumarán estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.
