Denuncian Mal Estado de Osa en La Pastora de Monterrey; Zoológico Se Justifica.

Una activista de animales denunció el mal estado de una osa en el Parque Zoológico La Pastora de Monterrey, Nuevo León, y afirmó que los encargados de su cuidado la están dejando morir en vida, con la piel pudriéndose. Los responsables de atender el animal justificaron las condiciones.

El caso generó indignación entre usuarios de Facebook, quienes criticaron la situación en que está la osa. Asimismo, urgieron a que las autoridades se hicieran cargo de que ya no siga el sufrimiento.

Cristina Marmolejo, la activista que exhibió el caso, dijo que los principales responsables son Jean Joseph Léautaud Russek, director del Parque Fundidora, así como el médico veterinario Gustavo Sepúlveda, director del Zoológico La Pastora.

"Él que tranquilamente se va a dormir sin sentir el menor cargo de conciencia por el sufrimiento de este oso", indicó la defensora sobre el encargado del centro en que se encuentran más animales.

"Animales que deberían estar protegidos y cuidados, animales hermosos que son propiedad de la nación, este funcionario los dejó a su suerte y les negó tratamiento… tanto, que así como ves, uno de ellos", añadió y compartió un video de la osa el 24 de septiembre.

Está muriendo en vida. Lleno de moscas y gusanos, y con la piel pudriéndose.

Marmolejo dijo que hay otro oso aislado en una jaula pequeña y oscura, como si estuviera bajo castigo.

Lo tienen en un calabozo para osos desde hace 4 años.

Esos osos que debieron ser atendidos, pero en su lugar fueron encerrados y ocultados.

La activista cuestionó que La Pastora escondiera a los osos y exigió al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, como a su esposa, Mariana Rodríguez, que rescaten a los animales afectados.

¿Cómo es posible que el Zoológico La Pastora no los atendiera y en vez de eso los ocultara y los dejara morir lentamente?

Los animales no tienen voz. Pero nosotros sí. Exigimos respuestas, castigo, y sobre todo que se salven a los osos de La Pastora.

Exigió que el sufrimiento animal no quede impune y se tomen acciones contra los responsables del parque y el zoológico.

Señor GOBERNADOR @samuelgarcia nos urge !!! Por favor Mariana tienes que ver esto, Mariana, te engañan, esto es lo que pasa detrás de bambalinas, es lo que ocultan tras el telón. Te han dicho miles de mentiras!!!!

¿Qué respondió el Zoológico La Pastora?

Las autoridades del Zoológico La Pastora reaccionaron a la denuncia en redes sociales de las condiciones de la osa y argumentaron que se trata de una ejemplar hembra de oso negro americano que llegó hace dos años al lugar por encargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Según el equipo, la osa padece de males incurables. Indicaron que en todo el tiempo a su cargo se ha brindado atención veterinaria las 24 horas del día con especialistas; medicamentos para controlar dolor; alimentación especializada; instalaciones adaptadas; así como monitoreo médico constante en coordinación con la Profepa.

"Hace 2 años, PROFEPA nos solicitó cuidar esta osa rescatada que llegó con enfermedades graves e irreversibles: infección bacteriana, problemas renales, hepáticos y en las patas", comunicó el zoológico.

Añadió que diariamente se trabaja para dar la mejor calidad de vida posible a la osa, considerando "su condición irreversible".

¿Qué harán por la osa?

El Zoológico La Pastora aseguró que luego de la denuncia se analizarán las condiciones de la osa junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente este 25 de septiembre, pues esta última es la dependencia con autoridad del caso.

Con PROFEPA y veterinarios especialistas, reevaluaremos su estado para tomar la mejor decisión pensando únicamente en su bienestar. PROFEPA es la única autoridad facultada sobre el futuro de esta osa

El zoológico dijo que comparte las inquietudes de la ciudadanía que se preocupa por la osa y prometió transparencia "durante el proceso de decisión".

El Gobernador Samuel García y la Profepa no se han pronunciado al respecto.

