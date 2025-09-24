Inicio Entretenimiento ¿Quiénes Son los Nominados en la Última Gala de La Casa de los Famosos México 2025?

¿Quiénes Son los Nominados en la Última Gala de La Casa de los Famosos México 2025?

|

N+

-

Este miércoles tuvo lugar la última gala de nominación, donde 6 habitantes están en riesgo de salir de la casa más famosa de México el próximo domingo

¿Quiénes Son los Últimos Nominados en La Casa de los Famosos México 2025?

¿Quiénes Son los Últimos Nominados en La Casa de los Famosos México 2025? Foto: X | @LaCasaFamososMx.

COMPARTE:

Este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo la última gala de nominación de La Casa de Los Famosos México.

Galilea Montijo informó que los nominados son Shiky, Dalílah, Alexis, Aarón, Abelito y Aldo.

Esto fue resultado de una estrategia de Shiky.

Luego del anuncio, los habitantes se quedaron sorprendidos de la placa multitudinaria.

La conductora reveló que este jueves 25 de septiembre habrá otra moneda del destino con un premio de 50 mil pesos y el viernes 26 de septiembre uno de los nominados podría salir de la placa.

 

¿Cómo quedó la sumatoria de puntos?

Shiky: 13 puntos
Dalilah Polanco: 12 puntos
Alexis Ayala: 5 puntos
Aarón Mercury: 4 puntos
Abelito: 4 puntos
Aldo De Nigris: 4 puntos

Ahora tocará al público decidir quién abandona La Casa el próximo 28 de septiembre.

La última gala de nominación, a 59 días de aislamiento, se dio luego de que Mar Contreras aseguró su lugar en la final porque obtuvo el ticket dorado.

No te pierdas ningún detalle de la Casa más Famosa de México en ViX 24/7, las galas en el Canal 5 y el domingo en Las Estrellas descubre quién será el próximo expulsado.

Historias recomendadas:

 

ASJ

La Casa de los Famosos
Inicio Entretenimiento Quienes son los ultimos nominados en la casa de los famosos México 2025