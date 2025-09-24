¿Quiénes Son los Nominados en la Última Gala de La Casa de los Famosos México 2025?
N+
Este miércoles tuvo lugar la última gala de nominación, donde 6 habitantes están en riesgo de salir de la casa más famosa de México el próximo domingo
COMPARTE:
Este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo la última gala de nominación de La Casa de Los Famosos México.
Galilea Montijo informó que los nominados son Shiky, Dalílah, Alexis, Aarón, Abelito y Aldo.
Esto fue resultado de una estrategia de Shiky.
Luego del anuncio, los habitantes se quedaron sorprendidos de la placa multitudinaria.
La conductora reveló que este jueves 25 de septiembre habrá otra moneda del destino con un premio de 50 mil pesos y el viernes 26 de septiembre uno de los nominados podría salir de la placa.
¡En shock! @GalileaMontijo les avisa a mis habitantes que todos quedan nominados— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 25, 2025
Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @vix y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥#LaCasaDeLosFamososMx, rumbo a la final, disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/jH0Dlg1kvw
¿Cómo quedó la sumatoria de puntos?
Shiky: 13 puntos
Dalilah Polanco: 12 puntos
Alexis Ayala: 5 puntos
Aarón Mercury: 4 puntos
Abelito: 4 puntos
Aldo De Nigris: 4 puntos
Ahora tocará al público decidir quién abandona La Casa el próximo 28 de septiembre.
La última gala de nominación, a 59 días de aislamiento, se dio luego de que Mar Contreras aseguró su lugar en la final porque obtuvo el ticket dorado.
No te pierdas ningún detalle de la Casa más Famosa de México en ViX 24/7, las galas en el Canal 5 y el domingo en Las Estrellas descubre quién será el próximo expulsado.
Historias recomendadas:
- Challenge Procyon, el Buque que Transportaba Huachicol y Armas en el Puerto de Altamira
- B-King Viajó a México para tener Éxito en la Música, Seis Días Después Murió Asesinado
- Detienen a Reo que se Fugó del Reclusorio Oriente
ASJ