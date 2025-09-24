¿Quiénes Son los Nominados en la Última Gala de La Casa de los Famosos México 2025?

Este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo la última gala de nominación de La Casa de Los Famosos México.

Galilea Montijo informó que los nominados son Shiky, Dalílah, Alexis, Aarón, Abelito y Aldo.

Esto fue resultado de una estrategia de Shiky.

Luego del anuncio, los habitantes se quedaron sorprendidos de la placa multitudinaria.

La conductora reveló que este jueves 25 de septiembre habrá otra moneda del destino con un premio de 50 mil pesos y el viernes 26 de septiembre uno de los nominados podría salir de la placa.

¡En shock! @GalileaMontijo les avisa a mis habitantes que todos quedan nominados



#LaCasaDeLosFamososMx, rumbo a la final

¿Cómo quedó la sumatoria de puntos?

Shiky: 13 puntos

Dalilah Polanco: 12 puntos

Alexis Ayala: 5 puntos

Aarón Mercury: 4 puntos

Abelito: 4 puntos

Aldo De Nigris: 4 puntos

Ahora tocará al público decidir quién abandona La Casa el próximo 28 de septiembre.

La última gala de nominación, a 59 días de aislamiento, se dio luego de que Mar Contreras aseguró su lugar en la final porque obtuvo el ticket dorado.

