Caso Ayotzinapa: Sheinbaum Asegura que se Insiste en Extradición de Tomás Zerón y 2 Personas Más

A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México mantiene la solicitud de extradición de tres personas ligadas con el caso.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 25 de septiembre de 2025, la mandataria nacional indicó que entre esas personas se encuentra Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien se fue a Israel desde 2019.

Se han enviado varias cartas al Gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Zerón, eso existe desde el presidente López Obrador (Andrés Manuel), y ahora se está insistiendo en esa extradición.

Noticia en desarrollo...

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb