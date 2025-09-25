Mega Marcha por Ayotzinapa Mañana en CDMX: Ruta y Hora de Manifestación a 11 Años del Caso

Este viernes, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y como parte de la Jornada de Lucha para seguir exigiendo justicia, los padres de los jóvenes encabezarán una manifestación en Ciudad de México; en N+, te decimos cuál es la ruta y a qué hora será la mega marcha en CDMX mañana, 26 de septiembre de 2025.

Ruta y hora de la mega marcha por caso Ayotzinapa en CDMX

Se tiene previsto que la mega marcha por el aniversario del caso Ayotzinapa inicie a las 16:00 horas del viernes, 26 de septiembre de 2025.

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa y organizaciones sociales se concentrarán en el Ángel de la Independencia, para marchar por Paseo de la Reforma, rumbo al Zócalo de CDMX.

Información en desarrollo...