Ayotzinapa: Sheinbaum Descarta Represión en Manifestación y Critica Violencia en Campo Militar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó hoy 26 de septiembre de 2025 la violencia que se vivió durante una manifestación por el caso Ayotzinapa y descartó que vaya a haber represión en las movilizaciones que se esperan este viernes.

El pasado 25 de septiembre, en el marco de los 11 años por la desaparición de los 42 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, encapuchados impactaron e incendiaron un camión en una de las entradas al campo militar 1 y lanzaron explosivos.

En N+ se registró el momento en que chocó el camión y luego explotó durante la manifestación por el caso Ayotzinapa

Sheinbaum descarta represión en mega marcha por Ayotzinapa

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que vaya a haber represión durante la mega marcha que se espera hoy en la Ciudad de México (CDMX) por el caso Ayotzinapa.

No habrá represión, que parece se busca haya esa provocación, pero no estamos de acuerdo con aciones violentas, como la de ayer en el campo militar.

