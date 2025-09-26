Récord de Seguridad en México: 25 de Septiembre 2025, Día con Menos Homicidios en 7 Años

El tema de seguridad rompió un récord, en México; autoridades federales informaron que el 25 de septiembre de 2025 se registró la cifra más baja en el delito de homicidio doloso, en los últimos 7 años.

De acuerdo con el reporte preliminar diario de homicidios dolosos revelado hoy, 26 de septiembre de 2025, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), este jueves se registraron 37 asesinatos, la cifra más baja en 7 años, periodo que comprende los Gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum.

Lista de los estados de la República con cifras de homicidios dolosos del 25 de septiembre de 2025

A continuación, te mostramos la lista de los estados de la República con la cifra de homicidios del 25 de septiembre de 2025, que reportaron las 32 Fiscalías estatales, de forma preliminar.

Cabe destacar que el 25 de septiembre de 2025 no se reportaron homicidios dolosos en 16 entidades y que en 5 estados solo se registró 1 víctima.

Aguascalientes: 0

Baja California: 1

Baja California Sur: 0

Campeche: 0

Chiapas:0

Chihuahua: 3

Ciudad de México: 0

Coahuila:0

Colima: 1

Durango: 0

Estado de México: 3

Guanajuato: 6

Guerrero: 3

Hidalgo: 0

Jalisco: 1

Michoacán: 3

Morelos: 3

Nayarit: 0

Nuevo León: 0

Oaxaca: 2

Puebla: 2

Querétaro: 0

Quintana Roo: 0

San Luis Potosí: 0

Sinaloa: 3

Sonora: 2

Tabasco: 1

Tamaulipas: 1

Tlaxcala: 0

Veracruz: 2

Yucatán: 0

Zacatecas: 0

