DEA Lanza Alerta por ‘El Mayito Flaco’: ¿De Qué Acusa a Ismael Zambada Sicairos?
La DEA sigue en la búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', hijo de 'El Mayo' Zambada
La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lanzó hoy, 26 de septiembre de 2025, una nueva alerta de búsqueda por Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco.
- ¿Quién es El Mayito Flaco? Ismael Zambada Sicairos es hijo de María del Refugio Sicairos Aispuro y de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien está recluido en una cárcel en Nueva York, Estados Unidos, luego de que fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Texas, en julio de 2024
- Desde 2023, la DEA busca al hijo del Mayo Zambada por conspiración para distribuir una sustancia controlada
- Desde entonces, la DEA alertó que Ismael Zambada Sicairos es “peligroso” y puede estar armado
- Autoridades de Estados Unidos señalan que El Mayito Flaco es el posible heredero del Mayo Zambada
- También, lo relacionan con el tráfico de metanfetaminas entre Asia, México y Estados Unidos
DEA reitera acusación contra el hijo del Mayo Zambada
La DEA informó este viernes que sigue en busca de El Mayito Flaco por supuesta conspiración para distribuir una sustancia controlada, bajo la sección 21 USC 846 de la Ley de Sustancias Controladas (CSA, por sus siglas en inglés).
#FugitiveFriday: @DEASanDiegodiv is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance. Learn more about this fugitive and find out about submitting a tip to the @USMarshalsHQ at https://t.co/e2ZN4t0nuF pic.twitter.com/LbeWionGmS— DEA HQ (@DEAHQ) September 26, 2025
