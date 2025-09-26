DEA Lanza Alerta por ‘El Mayito Flaco’: ¿De Qué Acusa a Ismael Zambada Sicairos?

La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lanzó hoy, 26 de septiembre de 2025, una nueva alerta de búsqueda por Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco.

¿Quién es El Mayito Flaco? Ismael Zambada Sicairos es hijo de María del Refugio Sicairos Aispuro y de Ismael El Mayo Zambada , cofundador del Cártel de Sinaloa, quien está recluido en una cárcel en Nueva York, Estados Unidos, luego de que fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Texas, en julio de 2024

Autoridades de Estados Unidos señalan que El Mayito Flaco es el posible heredero del Mayo Zambada

Noticia relacionada: Estados Unidos Acusa Formalmente a Líderes del Cártel de Sinaloa por Narcoterrorismo en Illinois

DEA reitera acusación contra el hijo del Mayo Zambada

La DEA informó este viernes que sigue en busca de El Mayito Flaco por supuesta conspiración para distribuir una sustancia controlada, bajo la sección 21 USC 846 de la Ley de Sustancias Controladas (CSA, por sus siglas en inglés).

#FugitiveFriday: @DEASanDiegodiv is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance. Learn more about this fugitive and find out about submitting a tip to the @USMarshalsHQ at https://t.co/e2ZN4t0nuF pic.twitter.com/LbeWionGmS — DEA HQ (@DEAHQ) September 26, 2025

Con información de N+.

RMT