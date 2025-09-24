El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente hoy, 24 de septiembre de 2025, a 26 líderes del Cártel de Sinaloa de apoyo material a una organización terrorista extranjera y narcoterrorismo, por su presunta participación en el tráfico de cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína al sur de Illinois y el lavado de las ganancias a México.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, afirmó que “el Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades”.

La acusación formal de hoy supone un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista, mientras cumplimos la misión del presidente Trump de desmantelar y destruir los cárteles.

En una acusación formal sustitutiva, miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa enfrentan cargos federales en EE. UU. por su presunta participación en el tráfico de cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína al sur de Illinois y el lavado de las ganancias a…

Mientras que Steven D. Weinhoeft, fiscal federal para el Distrito Sur de Illinois, declaró que “el Cártel de Sinaloa es una organización criminal internacional despiadada que siembra el terror mediante la intimidación, la tortura y el asesinato. Toda esta organización se financia a través de una red de distribución de drogas que abarca el sur de Illinois”.

La acusación formal sustitutiva de hoy se dirige contra algunos de los líderes más importantes de Sinaloa, lo que demuestra nuestro compromiso de utilizar todas las herramientas posibles para aplastar a este cártel, desmantelar sus operaciones y proteger a nuestra comunidad del narcoterrorismo.

¿Quiénes son los 26 líderes del Cártel de Sinaloa acusados por narcoterrorismo en Illinois?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó, en un comunicado, la lista de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, acusados de narcoterrorismo en Illinois y son los siguientes:

Próspero Coronel Sánchez, alias Pro José Luis Angulo Soto, conocido como José Luis Angulo-Cázares o El Mi Niño Ángel Alemán Alatorre-Monge Leobardo Alcaraz-Ibarra Miguel Ángel Aramburo Jr. Manuel Buenrostro Óscar Bryan Castro Carlos Díaz Jr. Alejandro Flores Armando Gallardo Karen L. Gandarillas-Carreño Roberto J. González Jr. Sabrina Danielle Herrera Mauro Armando Luna-Rentería Lucía Viridiana Montano David Alonso Pereda Memo Pérez, alias Demecia Pérez Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras Miguel Ríos Richard Ruiz Jr. Evan Sánchez Julio Villa Morales José Espino Zavala Martín Ismael Zúniga-López Conde Frank Michael Pennel

En Estados Unidos, el narcotráfico es un delito federal que prevé penas más severas para castigar el tráfico de drogas que apoya a organizaciones terroristas, subrayó el Departamento de Justicia y agregó que el delito de apoyo material se aplica cuando una persona proporciona recursos a una organización a sabiendas de que ha sido designada como organización terrorista extranjera.

