Toman Fuerza Dos Posibles Ciclones: Lanzan Aviso por Formación de Tormentas Humberto e Imelda

Se intensifica la temporada de huracanes 2025, en México: Dos posibles ciclones están tomando fuerza en el Atlántico, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso por la posible formación de las tormentas tropicales Humberto e Imelda.

Posibles ciclones se fortalecen en el Atlántico

El SMN -organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- informó que vigila dos zonas de baja presión en aguas del Océano Atlántico, con potencial ciclónico.

De acuerdo con la lista de nombres de la temporada de ciclones 2025, las nuevas tormentas se llamarían Humberto e Imelda.

El #SMNmx mantiene en vigilancia 2 zonas de #BajaPresión sobre el océano #Atlántico que podrían generar #CiclonesTropicales en los próximos días. De formarse, ambos sistemas no afectarían el territorio nacional. Síguenos y mantente informado sobre su evolución. pic.twitter.com/8AT27fJsKa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025

Información en desarrollo…

