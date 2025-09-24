Inicio Nacional Clima Toman Fuerza Dos Posibles Ciclones: Lanzan Aviso por Formación de Tormentas Humberto e Imelda

Toman Fuerza Dos Posibles Ciclones: Lanzan Aviso por Formación de Tormentas Humberto e Imelda

De fortalecerse aún más, las nuevas tormentas se llamarían Humberto e Imelda, aquí los detalles sobre su desarrollo, en aguas del Atlántico

Mapa de la trayectoria de tormenta Humberto e Imelda

Foto: NOAA

Se intensifica la temporada de huracanes 2025, en México: Dos posibles ciclones están tomando fuerza en el Atlántico, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso por la posible formación de las tormentas tropicales Humberto e Imelda.

Posibles ciclones se fortalecen en el Atlántico

El SMN -organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- informó que vigila dos zonas de baja presión en aguas del Océano Atlántico, con potencial ciclónico.

De acuerdo con la lista de nombres de la temporada de ciclones 2025, las nuevas tormentas se llamarían Humberto e Imelda.

Información en desarrollo…  

Con información de N+.

RMT

Huracanes 2025Pronóstico del tiempoLluvias e InundacionesCambio Climático
