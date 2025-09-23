Huracán Narda Toma Fuerza y se Intensifica a Categoría 2: ¿Dónde Está y hacia Dónde se Dirige?

El huracán Narda se intensificó la noche de este martes 23 de septiembre de 2025 a categoría 2 en la escala Saffir Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el último reporte meteorológico del SMN, Narda se localiza a 655 kilómetros de Jalisco y genera lluvias fuertes a muy fuertes y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Jalisco, Colima y Michoacán.

¿En dónde está el huracán Narda y hacia dónde avanza?

A las 21:00 horas de este martes, el centro del huracán Narda de categoría 2 se localizaba a 655 kilómetros al suroeste de playa Pérula, Jalisco, y a 845 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El ciclón tropical presenta vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.

¿Qué estados de México serán afectados por Narda?

Narda trae consigo lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en los siguientes estados:

Jalisco

Colima

Michoacán

Además, viene con vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, así como olas de 2.5 a 3.5 metros en las costas de:

Jalisco

Colima

Michoacán

