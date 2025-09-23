Huracán Narda Toma Fuerza y se Intensifica a Categoría 2: ¿Dónde Está y hacia Dónde se Dirige?
El huracán Narda trae consigo lluvias fuertes a muy fuertes y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura que afectan a algunos estados
El huracán Narda se intensificó la noche de este martes 23 de septiembre de 2025 a categoría 2 en la escala Saffir Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De acuerdo con el último reporte meteorológico del SMN, Narda se localiza a 655 kilómetros de Jalisco y genera lluvias fuertes a muy fuertes y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Jalisco, Colima y Michoacán.
¿En dónde está el huracán Narda y hacia dónde avanza?
A las 21:00 horas de este martes, el centro del huracán Narda de categoría 2 se localizaba a 655 kilómetros al suroeste de playa Pérula, Jalisco, y a 845 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El ciclón tropical presenta vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.
#Narda se intensificó a #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza a 655 km de #Jalisco. Genera #Lluvias fuertes a muy fuertes y #Oleaje de 2.5 a 3.5 m de altura en #Jalisco, #Colima y #Michoacán pic.twitter.com/s45yVgrRPe— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025
¿Qué estados de México serán afectados por Narda?
Narda trae consigo lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en los siguientes estados:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Además, viene con vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, así como olas de 2.5 a 3.5 metros en las costas de:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
