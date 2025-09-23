Autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla, casi generalizada en toda la CDMX, hoy 23 de septiembre de 2025, por fuertes lluvias y posible caída de granizo en 14 de las 16 demarcaciones.

Video. Lluvias Hoy en CDMX: Emiten Alerta Amarilla para 14 Alcaldías este Martes 23 de Septiembre de 2025

Cae fuerte lluvia al sur de CDMX; advierten tormenta eléctrica

Se registró una fuerte lluvia al sur de la Ciudad de México e incluso se prevé tormenta eléctrica. Esto ocurre cuando el gobierno capitalino emitió alerta amarilla para 14 alcaldías.

Video. Registran Fuerte Lluvia al Sur de CDMX; Advierten de Actividad Eléctrica Este Martes 23 de Septiembre

Lluvia causa afectaciones viales en alcaldía Benito Juárez

19:08 Av. Universidad con asentamientos al cruce de semáforos de Av. División del Norte hacia Circuito

Interior, #Lluvia en la zona. pic.twitter.com/ykD3gMYe1V — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 24, 2025

En avenida Universidad se registran asentamientos al cruce de semáforos con División del Norte hacia Circuito Interior, debido a las lluvias en la zona que cayeron la noche de este martes 23 de septiembre de 2025.

Metro CDMX implementa marcha de seguridad hoy 23 de septiembre de 2025

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 8, 12 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 24, 2025

Debido a que continúa lloviendo en la CDMX, se implementa marcha de seguridad en las líneas:

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 8

Línea 12

Línea B

Se pide a los usuarios tomar sus precauciones, porque dicha medida reduce la velocidad de los trenes.



Se activa Alerta Amarilla por desarrollo e intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del martes 23/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM,… pic.twitter.com/LwuAc03lU2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 24, 2025

La alerta amarilla por lluvias se mantiene activa al menos hasta las 23:00 horas.

#Ahora | ☔️⚠️ En esta temporada de lluvias, atiende estas recomendaciones:



✖️No tires basura en la vía pública

✖️No viertas grasas al drenaje

✔️Barre coladeras cercanas a tu casa

✔️Si vives en zona de cauces ubica un camino a las zonas de menor riesgo#TierraDeGuardianes🌿 pic.twitter.com/yHPNtk6Mol — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) September 24, 2025

Estas son las alcaldías con Alerta Amarilla por Lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Conagua pronostica caída de granizo en Edomex y chubascos en CDMX

Para el resto de la tarde y la primeras horas de la noche, se prevén #Chubascos, #Lluvias fuertes y posible #Granizo en zonas del #EdoMéx y chubascos en la #CDMX. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/mrMonfzlEP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes, y posible caída de granizo para zonas del Edomex y chubascos en CDMX.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI