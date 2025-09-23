Inicio Ciudad de México Cae Aguacero en la CDMX: Activan Alerta Amarilla por Lluvias en 14 Alcaldías

Alcaldías con Precipitaciones este 23 Septiembre de 2025

Autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla, casi generalizada en toda la CDMX, hoy 23 de septiembre de 2025, por fuertes lluvias y posible caída de granizo en 14 de las 16 demarcaciones.

Video. Lluvias Hoy en CDMX: Emiten Alerta Amarilla para 14 Alcaldías este Martes 23 de Septiembre de 2025

Cae fuerte lluvia al sur de CDMX; advierten tormenta eléctrica

Se registró una fuerte lluvia al sur de la Ciudad de México e incluso se prevé tormenta eléctrica. Esto ocurre cuando el gobierno capitalino emitió alerta amarilla para 14 alcaldías.

Video. Registran Fuerte Lluvia al Sur de CDMX; Advierten de Actividad Eléctrica Este Martes 23 de Septiembre

Lluvia causa afectaciones viales en alcaldía Benito Juárez

En avenida Universidad se registran asentamientos al cruce de semáforos con División del Norte hacia Circuito Interior, debido a las lluvias en la zona que cayeron la noche de este martes 23 de septiembre de 2025.

Metro CDMX implementa marcha de seguridad hoy 23 de septiembre de 2025

Debido a que continúa lloviendo en la CDMX, se implementa marcha de seguridad en las líneas:

  • Línea 2
  • Línea 3
  • Línea 4
  • Línea 8
  • Línea 12
  • Línea B 

Se pide a los usuarios tomar sus precauciones, porque dicha medida reduce la velocidad de los trenes.
 

La alerta amarilla por lluvias se mantiene activa al menos hasta las 23:00 horas.

Estas son las alcaldías con Alerta Amarilla por Lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza 
  • Xochimilco

Conagua pronostica caída de granizo en Edomex y chubascos en CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes, y posible caída de granizo para zonas del Edomex y chubascos en CDMX.

