Cae Aguacero en la CDMX: Activan Alerta Amarilla por Lluvias en 14 Alcaldías
La alerta amarilla por lluvias se mantiene activa al menos hasta las 23:00 horas de este martes 23 de septiembre de 2025
Autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla, casi generalizada en toda la CDMX, hoy 23 de septiembre de 2025, por fuertes lluvias y posible caída de granizo en 14 de las 16 demarcaciones.
Cae fuerte lluvia al sur de CDMX; advierten tormenta eléctrica
Se registró una fuerte lluvia al sur de la Ciudad de México e incluso se prevé tormenta eléctrica. Esto ocurre cuando el gobierno capitalino emitió alerta amarilla para 14 alcaldías.
Lluvia causa afectaciones viales en alcaldía Benito Juárez
19:08 Av. Universidad con asentamientos al cruce de semáforos de Av. División del Norte hacia Circuito— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 24, 2025
Interior, #Lluvia en la zona. pic.twitter.com/ykD3gMYe1V
En avenida Universidad se registran asentamientos al cruce de semáforos con División del Norte hacia Circuito Interior, debido a las lluvias en la zona que cayeron la noche de este martes 23 de septiembre de 2025.
Autoridades de la CDMX emitieron alerta amarilla por lluvias para catorce alcaldías. #LasNoticiasDeFORO con @betoblizzard | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/BHV1D2giQF— N+ FORO (@nmasforo) September 24, 2025
Metro CDMX implementa marcha de seguridad hoy 23 de septiembre de 2025
#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 8, 12 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 24, 2025
Toma previsiones.
Debido a que continúa lloviendo en la CDMX, se implementa marcha de seguridad en las líneas:
- Línea 2
- Línea 3
- Línea 4
- Línea 8
- Línea 12
- Línea B
Se pide a los usuarios tomar sus precauciones, porque dicha medida reduce la velocidad de los trenes.
Se activa Alerta Amarilla por desarrollo e intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del martes 23/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM,… pic.twitter.com/LwuAc03lU2— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 24, 2025
La alerta amarilla por lluvias se mantiene activa al menos hasta las 23:00 horas.
#Ahora | ☔️⚠️ En esta temporada de lluvias, atiende estas recomendaciones:— Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) September 24, 2025
✖️No tires basura en la vía pública
✖️No viertas grasas al drenaje
✔️Barre coladeras cercanas a tu casa
✔️Si vives en zona de cauces ubica un camino a las zonas de menor riesgo#TierraDeGuardianes🌿 pic.twitter.com/yHPNtk6Mol
Estas son las alcaldías con Alerta Amarilla por Lluvias
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Conagua pronostica caída de granizo en Edomex y chubascos en CDMX
Para el resto de la tarde y la primeras horas de la noche, se prevén #Chubascos, #Lluvias fuertes y posible #Granizo en zonas del #EdoMéx y chubascos en la #CDMX. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/mrMonfzlEP— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes, y posible caída de granizo para zonas del Edomex y chubascos en CDMX.
