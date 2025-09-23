Jimmy Kimmel Regresa al Aire en Medio de Amenazas de Trump de Demandar a la Cadena ABC

Luego de casi una semana de que Disney/ABC suspendiera indefinidamente el programa Jimmy Kimmel Live, por comentarios que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk, el comediante regresó este martes a la televisión y tras un minuto de aplausos por parte de su audiencia, aseguró: “Este programa no es importante. Lo importante es que podamos vivir en un país que nos permite tener un programa como este.”

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con demandar a a la cadena estadounidense ABC al considerar que le mintieron sobre la cancelación del programa de Kimmel.

Video. Jimmy Kimmel Regresa Al Aire Tras Acuerdo

No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. ¡ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa había sido cancelado!

El mandatario mostró su enfado por el regreso del cómico Jimmy Kimmel tras su comentario sobre Charlie Kirk.

Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia se ha ido, y su "talento" nunca estuvo presente. ¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena al presentar basura demócrata 99% positiva?



Trump acusa a la cadena ABC de ser brazo Demócrata

Trump fue más allá y acusó a la cadena ABC de brazo del Comité Nacional Demócrata y que con la polémica sobre Jimmy Kimmel estaría haciendo una “contribución ilegal”.

Es otro brazo del Comité Nacional Demócrata y, que yo sepa, eso sería una importante contribución ilegal a una campaña. Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. A ver qué tal. La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Este suena aún más lucrativo. ¡Una panda de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra en sus bajos índices de audiencia.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel de Charlie Kirk?

Se anunció el regreso de Jimmy Kimmel al aire este martes 23 de septiembre de 2025 luego que su programa fue suspendido por comentarios que realizó sobre la muerte de Charlie Kirk.

Disney levantó la suspensión del programa de Jimmy Kimmel; sin embargo, las cadenas locales no lo harán debido a los comentarios del presentador sobre Kirk. En su monólogo del 15 de septiembre, llamó a los seguidores de Trump como una "pandilla" que trataba de sacar ventaja política del asesinato de Kirk.

Kimmel también habría bromeado sobre una respuesta de Donald Trump sobre la muerte de Charlie Kirk.

Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo. Es como un niño de 4 años llora la muerte de un pez dorado

