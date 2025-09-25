Cada Vez Hay Menos Bebés en México: Estos Son los Estados con Menos Nacimientos Registrados

Cada vez hay menos bebés en México, así lo reveló la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Te decimos cuáles son los estados con menos nacimientos registrados.

De acuerdo con el INEGI, durante 2024 hubo 1,672,227 nacimientos registrados en México. La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) fue de 47.7. Un dato importante es que hay 4.5% menos bebés, en relación al año anterior (2023).

Edad de las madres

De acuerdo a la estadística del INEGI, la edad de las madres fue de:

Entre 20 y 24 años al momento del nacimiento: Representaron 23.88 % del total de nacimientos registrados.

Entre 25 y 29 años: Con 22.59%

De 30 a 34: El 17.50%

De 35 a 39: El 8.91%

Menores de 15 años: 0.36%

Estados con menos nacimientos registrados

Los estados con menos nacimientos registrados son:

Ciudad de México, con 32.8%

Yucatán, con 38.1%

Hidalgo, con 38.3%

Mientras que las entidades federativas con las tasas más altas de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil fueron:

Chiapas, con 86.7%

Durango, con 58.9%

Nayarit, con 58.6%

De los nacimientos registrados, 49.4% correspondió a mujeres y 50.6% a hombres. En seis casos no se especificó el sexo del bebé. Es decir, se registraron 102.6 hombres por cada cien mujeres.

La edad más frecuente en la que se registraron las personas fue cuando contaban con menos de un año. El porcentaje de registros a esta edad ascendió a 82.0%. Además, de las personas registradas, 7.2% tenía 6 años y más.

