Ayudar a Menores Quemados, la Labor de la Fundación Michou y Mau por Casi Tres Décadas

Las quemaduras son el segundo accidente más frecuente en los niños, después de incidentes viales.

La primera causa de quemaduras en niños en México es por exponerse a líquidos hirviendo, a la hora del baño o por estar en contacto con ollas con alimentos calientes.

Virginia Sendel, presidenta de la Fundación Michou y Mau, habló sobre los accidentes que se pueden evitar:

Los papás, muchas veces, son el ejemplo de los niños, son quienes les compran los cohetes. No tenemos los cuidados, porque no nos han enseñado, con los árboles de Navidad, son accidentes, todos son accidentes, pero se pudieron haber evitado con cuidados.

Hasta pedir posada con las velitas es peligroso, la misma ropa que están usando ahora nuestros niños, de nylon, con cualquier cosa se enciende. Las velitas que están usando ahora en los pasteles, sacan chispas, una camisa de nylon, un vestido, se prenden en dos segundos

Una labor de casi tres décadas

Virginia Sendel preside la Fundación Michou y Mau para niños quemados en México. Esta organización trabaja desde hace 27 años ayudando, sobre todo, en casos de personas de escasos recursos.

Nosotros tenemos un acuerdo con la Fundación Shiners, en Galveston, en particular para los pequeños quemados en México que tengan secuelas que pongan en riesgo su vida. Nuestros niños van a dar a uno de los mejores lugares del mundo

Tenemos más de 6 mil, 7 mil niños en atención a secuelas de quemaduras y los que no ameritaron su traslado a Estados Unidos, que su vida no está en peligro, pero que necesitan una terapia que puede ser corta o larga o cirugías para regresar a la sociedad como merecen, contamos con el apoyo de Shiners en México

Recomendaciones contra las quemaduras

Y es importante seguir las recomendaciones en el momento de una quemadura como poner el área afectada en agua tibia o al tiempo.

No despegar la ropa del paciente, porque al momento de despegarla, en ese momento, se arranca con todo y piel; si es posible, cubrirlo con una manta limpia, hasta llegar al centro de auxilios más cercano.

El niño quemado es el que más sufre dolor, y es el niño que más cuesta poder darle atención. Lo que necesitamos es una campaña bestial en nuestro país para que enseñemos a nuestros niños a que no se quemen

La Fundación Michou y Mau fue la que envió a Galveston, Texas, a la niña Jazlyn, que sufrió quemaduras tras la explosión de la pipa en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

Sobre este caso, integrantes de la fundación informaron que fue extubada, está respondiendo bien y está estable.

