Jazlyn Azulet, Bebé Salvada por Abuela en la Concordia, Se Encuentra en Estado Estable de Salud

El hospital Shriners Children’s, ubicado en Galveston, Texas, dio a conocer este viernes 19 de septiembre que la bebé mexicana Jazlyn Azulet, quien fue salvada por su abuela luego de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, se encuentra estable en su estado de salud pese a las graves quemaduras sufridas el pasado 10 de septiembre de 2025.

La menor fue trasladada a Galveston y admitida en el hospital Shriners Children’s la noche del lunes 15 de septiembre. Esta tarde, Jazlyn se encuentra en condición estable en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del hospital, después de haber sido sometida a una primera cirugía de injerto de piel el 16 de septiembre.

Familia de Azulet agradece muestras de apoyo

Los directivos del Hospital Shriners Children’s informaron que la familia de la pequeña Jazlyn agradecen las muestras de apoyo recibidas tanto en México como en Estados Unidos.

Piden privacidad para Azulet; estiman meses de recuperación

Asimismo, han solicitado respeto a su privacidad mientras continúan con el proceso de recuperación y sanación en los próximos días y meses.

¿Dónde se ubica el hospital en que está la bebé Azulet?

El Hospital Shriners Children’s se ubica en Texas y es una institución médica reconocida a nivel mundial como líder en atención pediátrica especializada con centro de quemados.

Está verificado por la Asociación Estadounidense de Quemaduras (American Burn Association), que brinda tratamiento a niñas y niños con lesiones por quemaduras,

sin importar la capacidad de pago de sus familias.

Shriners Children’s Texas es reconocido a nivel mundial como líder en atención pediátrica especializada.

El sistema de salud de Shriners Children’s llega a México, Estados Unidos y Canadá, desde donde ofrece diversos servicios sin costo para niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años, atendiendo a más de 140 mil pacientes cada año.

¿Qué atención brinda Shriners Children’s en México?

En México, Shriners Children’s brinda tratamiento para cicatrices y secuelas ocasionadas por quemaduras además de:

Atención de padecimientos ortopédicos

Escoliosis

La atención incluye cirugías

Consultas

Seguimiento

Rehabilitación y la entrega de prótesis

Fundación Michou y Mau y Shriners Children’s

La Fundación Michou y Mau colabora en el traslado de pacientes hacia hospitales de Shriners Children’s en Estados Unidos.

