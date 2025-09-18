Extuban a Jazlyn Azulet, Bebé Salvada por Abuela en Explosión: Estado de Salud Crítico Estable

La pequeña Jazlyn Azulet, de dos años, trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica- estable.

Jazlyn, quien sufrió quemaduras en 25% de su superficie corporal, se encuentra acompañada por su mamá, Cynthia Yazmín Carrillo. La fundación, precisó, que estará compartiendo cualquier información importante con relación a su estado de salud de la menor de edad.

Bebé sobreviviente de explosión en Puente de La Concordia fue trasladada a EUA

La Fundación Michou y Mau, especializada en menores quemados, informó del traslado a uno de sus hospitales en Texas, de una bebé de 2 años que sobrevivió a la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La fundación mexicana ha precisado que la menor será atendida en el Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, tras haber sido internada en el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México.

Asimismo, agradeció al personal del centro médico por su apoyo para que el equipo de la fundación "lograra valorar el caso de la menor".

"La menor viajó en compañía de su mamá, lo que garantiza su cercanía y acompañamiento en este proceso tan importante para su recuperación", precisó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en un comunicado.

Además, informó que se continúa trabajando en colaboración con Michou y Mau "para lograr el traslado de más menores al Shriners Hospitals for Children, con apoyo de la fundación mexicana".

¿Quién es Jazlyn Azulet?

Jazlyn Azulet, de 2 años, es una de las víctimas de la explosión ocurrida la tarde del miércoles pasado, cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Su abuela, Alicia Matías Teodoro, de 49 años, falleció tras resultar con quemaduras graves en más de 90 % del cuerpo, luego de proteger a su nieta de las llamas.

La imagen de Matías Teodoro con su nieta en brazos ha dado la vuelta al mundo y se le ha dado el título de "la abuelita heroína".

Creada en 1998, la Fundación Michou y Mau atiende las necesidades de miles de niños mexicanos que han sido víctimas de quemaduras, además de concienciar sobre las necesidades del quemado y establecer programas asistenciales en beneficio de los menores.

Con información de N+

HVI