Temblor Hoy en México: ¿Dónde Hubo Sismo el 25 de Septiembre 2025? Epicentro, Magnitud y Hora

La madrugada de hoy, 25 de septiembre de 2025, varios sismos sacudieron Jalisco; aquí te informamos sobre el epicentro, la magnitud y la hora de los temblores de este jueves, con información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Sismos madrugan Jalisco

Al menos 2 sismos de magnitud mayor a 5 despertaron a la población, en Jalisco. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el primer temblor se registró a las 04:16 horas, con epicentro en el municipio de Cihuatlán.

El SSN detalló que la magnitud del primer sismo, en Cihuatlán, fue de 5.7.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 218 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 25/09/25 04:16:24 Lat 17.85 Lon -106.03 Pf 13 km pic.twitter.com/0SBGl9T8AL — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 25, 2025

Tan solo 5 minutos después, otro temblor volvió a sacudir Jalisco también con epicentro en Cihuatlán, de magnitud 5.1, a las 04:21 horas de la madrugada.

Video: Sismos en Jalisco Hoy; Esta Fue la Magnitud

Más tarde, un sismo más se registró a las 04:52 horas de la madrugada, con epicentro también en el municipio de Cihuatlán, pero esta vez, de magnitud 4.4.

Posteriormente, hubo otro sismo de magnitud 4.1, con epicentro en Cihuatlán, a las 05:11 horas.

Descartan daños o tsunami en Jalisco

Protección Civil de Jalisco descartó daños en la entidad por los temblores de hoy y señaló que no existe riesgo de tsunami, en la costa del Pacífico mexicano.

No se tienen registros de percepciones significativas ni de afectaciones en los municipios costeros.

Sismos en costas de Jalisco



Durante la madrugada de este jueves 25 de septiembre se registraron al menos cuatro sismos frente a las costas de Jalisco.



El más fuerte, de magnitud 5.7 (revisado por el SSN), ocurrió a las 04:16 horas con epicentro a 193.9 km al suroeste de Boca de… pic.twitter.com/vecUlJ5sUP — Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 25, 2025

Sismos en Chiapas

En Chiapas, hubo un sismo a las 01:55 horas, de magnitud 4.2, con epicentro el este de Las Margaritas, informó el Servicio Sismológico Nacional.

Además, se registró otro sismo de magnitud 3.7, con epicentro en Pijijiapan, a las 02:53 horas de la madrugada.

