Enjambre Sísmico Sigue Activo en Venezuela: Mapa de Temblores con Magnitud de Hasta 6

En Venezuela, sigue activo un enjambre sísmico, al parecer causado por el movimiento de una falla tectónica. Durante la madrugada de este jueves, 25 de septiembre de 2025, se registraron una serie de temblores en el occidente del país según informes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Te presentamos el mapa con magnitud de hasta 6.

Qué es un enjambre sísmico: Los enjambres sísmicos son indicativos de actividad sísmica en una zona, pero no siempre preceden a grandes terremotos y suelen consistir en movimientos de magnitud similar, además de estar distribuidos en una misma región. La causa principal suele estar relacionada con la actividad volcánica o con ajustes en fallas tectónicas, de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mediante su cuenta de X, la entidad oficial dio cuenta de varios sismos de entre 3.3 y 6 de magnitud, con epicentro en distintas zonas del estado Zulia (oeste), situado en la frontera con Colombia. Puedes consultar el mapa y los sismos más recientes en Venezuela aquí.

A las 03:51:42 horas, se sintió un temblor de magnitud 6.0, su epicentro se ubicó a unos 45 kilómetros al este de la localidad de Bachaquero y a 59 kilómetros al norte de la población de Isnotú, en el vecino estado andino de Trujillo, con una profundidad de 16.4 kilómetros.

Según el organismo gubernamental, uno de los más recientes movimientos telúricos ocurrió a las 04:24:16 y marcó una magnitud 3.9 y una profundidad de 8.5 kilómetros.

Mapa de sismos registrados en Venezuela en las últimas horas. Foto: Funvicis

Sismos en Venezuela, sin pérdidas humanas

Al respecto, durante la madrugada, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que no se han "reportado pérdidas humanas" y anunció la movilización de organismos de seguridad en todo el país, en atención -dijo- de este enjambre sísmico.

Han ocurrido sismos de 6.3 y 4.0 de magnitud, en total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos", agregó Rodríguez, quien añadió que está "activa una falla tectónica en el occidente del país.

Además del Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua, así como en Caracas.

El gobernador del Zulia, el chavista Luis Caldera, dijo que las autoridades de la región están evaluando los daños en diversas infraestructuras, como hospitales, iglesias y puentes, tras un sismo de magnitud 5.4 que se sintió en esa región.

El Servicio Geológico Colombiano reportó ayer un temblor de magnitud 6.1 con epicentro en Venezuela, seguido de una réplica de 4,3, que se sintió en algunas partes de ese país vecino, aunque sin causar víctimas ni daños, informaron las autoridades locales.

