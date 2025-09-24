Este miércoles 24 de septiembre, un sismo de magnitud 6.2 se registró en Venezuela a las 18:21 horas, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se ubicó a 24 kilómetros al noreste de Mene Grande, en el estado Zulia, a una profundidad de 7.8 kilómetros. La magnitud y poca profundidad del evento hicieron que el movimiento telúrico se sintiera con mayor intensidad en comunidades cercanas.

Internautas reportaron que el temblor se sintió en Riohacha, Antioquia, Maicao, Santa Marta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Medellín, Barranquilla y Bogotá.

Asimismo, descartaron una amenaza de tsunami para las costas de Venezuela después del sismo.

Temblor en Venezuela. Foto: EFE

🔴#URGENTE: Posible daños en varias ciudades de #Venezuela 🇻🇪 tras #sismo M6.3 en Zulia.



⚠️ Se registraron intensidades MMI de aproximadamente VI (Fuerte)



📹 Video desde #Maracaibo, Venezuela



pic.twitter.com/2jCDecdChQ — Monitoreo Sísmico JP (@monitoreojp) September 24, 2025

Estas son las imágenes que dejó el fuerte sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Maracaibo, Venezuela, que sacudió la tarde de este miércoles a gran parte del país vecino y se sintió en varias ciudades de Colombia. pic.twitter.com/M9cEeYqbyN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 24, 2025

El temblor se sintió en Colombia

Mientras que servicios de emergencia en Colombia evacuaron a algunos edificios en la zona fronteriza con Venezuela. De hecho, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo publicó en redes sociales que en estos momentos "se hace barrido con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo - CMGRD para verificar afectaciones por el sismo de 6.1".

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD informó que luego del movimiento telúrico, en Medellín, no se registran novedades y afectaciones. Sin embargo, continúan verificando con estaciones de Bomberos y centros de emergencia.

