¿Qué se Sabe del Tiroteo Hoy en Sede de ICE en Dallas? FBI Revela Pista en Casquillo de una Bala

Un nuevo tiroteo se registró hoy, 24 de septiembre de 2025, en Estados Unidos, ahora, en instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas; autoridades del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) revelaron detalles sobre este caso, que dejó al menos tres personas muertas. Esto es lo que se sabe.

¿Qué se sabe sobre el tiroteo en ICE de Dallas?

Kash Patel, director del FBI, explicó que antes de las 07:00 horas de hoy, “un individuo disparó varias veces contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Dallas, Texas” y apuntó que el tirador se suicidó.

Mientras la investigación sigue avanzando, los primeros indicios apuntan a que el ataque tuvo una motivación ideológica.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detalló que el atacante disparó desde una “azotea cercana”.

El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, así como contra una camioneta en la terminal de salida donde las víctimas fueron baleadas.

El Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Kristi Noem, informó que tres personas, que estaban detenidas en las instalaciones del ICE, en Dallas, “recibieron disparos”, por lo que dos fallecieron y la tercera víctima "se encuentra en estado crítico”.

El FBI publicó -en redes sociales- la foto de unas balas con un mensaje que dice: “ANTI-ICE”, en una de ellas. De acuerdo con el funcionario, los proyectiles fueron encontrados cerca del lugar del tiroteo, en Dallas.

Mensaje ANTI-ICE en una de las balas encontradas cerca del lugar del tiroteo, en Dallas. Foto: X @FBIDirectorKash

“Estos ataques despreciables con motivaciones políticas contra las fuerzas del orden no son un caso aislado”, subrayó el director del FBI, quien refirió que a unos cuantos kilómetros del tiroteo en Dallas, en el centro de detención de Prairieland, también en Texas, “un individuo tendió una emboscada a otra instalación del ICE”, hace dos meses.

Esto tiene que terminar, y el FBI y nuestros colaboradores liderarán estas investigaciones para asegurar que quienes atacan a nuestras fuerzas del orden sean perseguidos y llevados ante la justicia.

Kash destacó que el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se encuentran trabajando en el lugar del tiroteo, junto con la Policía de Dallas y autoridades estatales.

Tiroteo en ICE de Dallas no frenará detenciones ni deportaciones

Por su parte, Greg Abbott, gobernador de Texas, afirmó que este ataque no frenará los arrestos y deportaciones de personas migrantes ilegales.

Trabajaremos con ICE y el Departamento de Policía de Dallas para llegar al fondo del motivo del asesino.

Información en desarrollo…

