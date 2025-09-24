Tiroteo en Instalaciones de ICE en Dallas: Reportan al menos Un Muerto y Personas Heridas

Autoridades informaron hoy 24 de septiembre de 2025 que se registró un tiroteo en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, dejando varias personas heridas y el agresor habría muerto.

De acuerdo con la agencia Reuters, los primeros respondientes al llamado de auxilio informaron que recibieron el reporte de un tirador afuera de las instalaciones de ICE.

Autoridades confirman muertos y heridos

En sus redes sociales, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmó el ataque en las instalaciones de ICE, en Dallas, e informó que había personas heridas y muertas.

Esta mañana hubo un tiroteo en el Centro de Detención de Dallas. Aún se están revelando los detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida.

La funcionaria de Estados Unidos señaló que "aunque aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Debe cesar. Por favor oren por las víctimas y sus familias".

En la carretera interestatal 35E, en Dallas, se observó una fuerte presencia de patrullas y policías para atender la emergencia durante la mañana de este miércoles.

A su vez, la agencia AP reveló que tres personas fueron baleadas "y el atacante se suicidó, dice funcionario".

Por su parte, el director interino de ICE, Todd Lyons, dijo a la cadena CNN que tres personas fueron baleadas en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, y el atacante murió por una herida de bala que él mismo se provocó.

Podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando las instalaciones, podrían ser detenidos”, dijo Lyons sobre las personas baleadas. “Por ahora, seguimos trabajando para aclararlo.

Por su parte, JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, también llamó a orar por las víctimas del tiroteo en Dallas y detener los ataques contra ICE.

El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular el ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias.

Luego, en declaraciones con Fox News, autoridades de ICE aseguraron que no resultaron oficiales heridos durante el tiroteo en Dallas.

